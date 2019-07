Tiendas Especializadas: sector multidisciplinar que aglutina un alto porcentaje de facturación en franquicia Comunicae

lunes, 8 de julio de 2019, 13:10 h (CET) Según el último informe de Tormo Franquicias, el sector de las tiendas especializadas factura un total de 2.032 millones de euros, con las ópticas a la cabeza del ranking El sector retail en España se encuentra en una situación de estabilidad. Su mayor enemigo, la venta online, no parece desestabilizar su proyección. La mayoría de las empresas recogidas dentro de este sector abrirá las mismas tiendas que el ejercicio anterior. Así lo afirma el último informe “El futuro del retail intelligence”, donde un 88% de los retailers prevé abrir el mismo número de establecimientos que el pasado año 2018. De hecho, casi un 70% cree que cerrará 2019 con un mayor número de locales.

Dentro del Retail, se encuentra un subsector multidisciplinar denominado Tiendas Especializadas que, a nivel de franquicia, ofrece una diversa y plural oferta de productos y servicios al usuario o emprendedor. En líneas generales, se puede encontrar una tipología de enseña definida bajo una especialización destinada a un perfil de consumidor muy específico. Se pueden identificar ocho segmentos principales: franquicias de deporte, juguetes, ópticas, eróticas, de regalos originales, bisutería, especializadas y online.

Información económica sector Tiendas Especializadas

Según el informe elaborado por Tormo Franquicias Consulting, en este sector de la franquicia operan 85 enseñas con un total de 5.370 unidades de negocio. Todas estas marcas, han facturado un total de 2.032 millones de €, situando a las ópticas como el segmento que mejores datos ha registrado con una cifra de 612 millones de € de facturación total frente a una inversión de 141 millones de €.

La inversión total alcanzado por todo el sector ha sido de más de 432.900 millones de €. Situando a las enseñas especializadas y ópticas como las que mayor nivel de inversión requieren con 127 y 141 millones respectivamente. La creación de empleo sitúa nuevamente al segmento de marcas especializadas como la que mayor número de puestos de trabajo genera con un total de 6.207 empleos generados.

Del informe de la consultora de franquicias también se desprende que los subsectores que mayor volumen han alcanzado en su facturación media son los establecimientos de bisutería, joyería y complementos con 515.181 € y de nuevo las ópticas con más de 490.000 € facturados.

Tendencias en el sector retail

El retail no teme al comercio online. De hecho, según el informe recopilado por Randstad Research en relación a los datos de crecimiento publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el sector retail ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años.

El 72% de los retailers afirma haber abierto su propia tienda online y la mitad reconoce la efectividad que conservan las tiendas físicas como punto de venta, aseverando que la ubicación de los locales es un factor clave en el buen funcionamiento posterior.

Actualmente, el consumidor es mucho más exigente y está familiarizado con el comercio electrónico, por lo que la tienda física debe dar un paso más hacia la digitalización. La integración de nuevas herramientas de registro en los establecimientos como los sensores 3D, Wifi y térmicos o las cajas autoservicio son un ejemplo de este cambio tecnológico.

Por otro lado, las Tiendas Especializadas representan un alto porcentaje de las franquicias localizadas en torno a los grandes centros comerciales y suponen una excelente oportunidad para el autoempleo, debido en gran parte a la facilidad de acceso para un emprendedor que encuentra inversiones totales a partir de los 5.000 €.

Claves del Sector

Previsión Optimista. Se prevé un crecimiento constante y un mayor nivel de inversión para el 2019 en el sector retail, tal y como confirman los estudios. Omnicanalidad. Una metodología al alza empleada por los retailers influida por el comercio electrónico. Digitalización. Uso de nuevas tecnologías y herramientas que den solución a las nuevas necesidades y exigencias del consumidor. Experiencia de compra. El diseño del local, el merchandising o el marketing sensorial son la parte visible, junto a la fidelización o la atención al cliente que permitan la satisfactoria experiencia de compra del consumidor. Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 2.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Para obtener más información, ponerse en contacto con:

Laura Acosta Ayala

Coordinadora de Marketing de Tormo Franquicias Consulting

lacosta@tormofranquicias.es

Telf. 911 592 558

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En la clínica madrileña CRES consideran que la clave de la salud está en la saliva En 2018 los españoles realizaron compras por 147.431 millones de euros utilizando tarjetas de crédito/débito según AIS Group Conservas Emilia ganadores de la Cata a la Mejor Anchoa 2019 Claves por las que confían las empresas en el Geomarketing según inAtlas Menos de una semana para que termine el crowdfunding del libro '17+85 Españoles Geniales'