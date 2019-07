​Festival Hispanoamericano de Poesía, San Sebastián, El Salvador ​Arquímides Cruz y Claudia María Jovel son dos poetas mártires Carlos Javier Jarquín

lunes, 8 de julio de 2019, 14:07 h (CET) La Fundación Metáfora, en coordinación con Acodjar de RL, se complace en anunciar la realización del Festival Hispanoamericano de Poesía “Arquímides Cruz / Claudia María Jovel” 2019, a efectuarse del 17 al 20 de julio de 2019, en la ciudad de San Sebastián, San Vicente, El Salvador.



Este evento se realizará en memoria de Saúl Ibargoyen, (nacido el 26 de marzo de 1930 en Montevideo, y falleció en México el 9 de enero de 2019), fue poeta, narrador, crítico, traductor y ensayista uruguayo… Poetas nacionales e internacionales unidos en una sola voz poética, le cantarán a la vida y disfrutarán plenamente de esta fiesta literaria, que será radiante e inolvidable para cada uno de ellos.



Arquímides Cruz y Claudia María Jovel

Arquímides Cruz y Claudia María Jovel son dos poetas mártires originarios de San Sebastián, San Vicente. Arquímides nació en diciembre de 1964 y Claudia en enero de 1969. Ambos formaron parte de los talleres “Tagualashte”, de San Sebastián, y “Xibalbá”, de la Universidad de El Salvador, donde ambos estudiaron carreras humanísticas. “También conformaron un grupo musical. A Finales de los años ochentas su vocación artística y humana los llevó a comprometerse con las luchas de liberación popular. Desde 1989 se encuentran desaparecidos. Póstumamente se publicaron selecciones poéticas de sus obras por parte de ACODJAR de R. L.”



En la carta de invitación que recibió cada poeta invitado se lee lo siguiente: “El objetivo fundamental es aportar, desde la poesía, herramientas democráticas de convivencia y ampliación de horizontes y oportunidades para nuestra juventud y reconocer el legado histórico y literario de ambos artistas”.



Poetas Internacionales: Ana Torres Licón (México), Silvia Siller (México), Guillermo Bianchi (Argentina), Melissa Merlo (Honduras), Miriam Damaris Maldonado (Puerto Rico) y Rebeca Bolaños (Costa Rica).



Poetas de El Salvador: Ada Membreño, Alfonso Fajardo, André Cruchaga, Anthony Molina, Claudia Meyer, Edgar Iván Hernández, Fredy Tato Mejía, Jorge Vargas Méndez, Kenny Rodríguez, Manolo Flores, Manuel Barrera, Pedro Valle y William Alfaro.



Fundación Metáfora: Alejandra Guevara, David Juárez, Fernando Monzón, Kike Zepeda, Liza Alas, Melissa Lucha, Otoniel Guevara, Rainier Alfaro y Xochitl Cabrera.



Calendario de actividades: (17-20 de julio, 2019)



Miércoles 17 de Julio 9 am. Centro Escolar “Anita Alvarado”, de Cojutepeque. Leen: Miriam Damaris Maldonado (PR), Manuel Barrera (El Salvador), Edgar Iván Hernández (ES)

10: am. Instituto Nacional “Walter Thilo Deininger”, de Cojutepeque Leen: Rebeca Bolaños (CR), Liza Alas (ES), Alfonso Fajardo (ES)

10: am. Liceo “Raúl Contreras”, de Cojutepeque Leen: Guillermo Bianchi (Arg), Ana Torres Licón (Mex), Xochitl Cabrera (ES)

10: am. Instituto Nacional de Apastepeque, Apastepeque. Leen: Melissa Merlo (Hon), Kike Zepeda (ES), Fredy Tato Mejía (ES)

6:00 pm MUSA, de Apastepeque Leen: Miriam Damaris Maldonado (PR), Melissa Merlo (Hon), Guillermo Bianchi (Arg), Ana Torres Licón (Mex), Rebeca Bolaños (CR).



Jueves 18 de Julio 10: am Centro Escolar “Federico González”, de San Sebastián Leen: Ana Torres Licón (Méx), Mellisa Merlo (Hon), William Alfaro (ES) Eric Henríquez (SS) 10: am. Instituto Nacional de San Sebastián, San Sebastián Leen: Rebeca Bolaños (CR), Xochitl Cabrera (ES), Antonio Ponce (SS)

10 am Complejo Educativo Católico “La Santa Familia”, de San Sebastián Leen: Guillermo Bianchi (Arg), Kike Zepeda (ES), Claudia Meyer (ES)

10: am Centro Escolar “San Sebastián”, de San Sebastián Leen: Miriam Damaris Maldonado (PR), Rainier Alfaro (ES), Kenny Rodríguez (ES) Gerson Rosales (SS)

5:00 pm Auditorio de ACODJAR, San Sebastián Homenaje al poeta Saúl Ibargoyen e inauguración de la Plaza de los Poetas Leen: Miriam Damaris Maldonado (PR), Melissa Merlo (Hon), Guillermo Bianchi (Arg), Ana Torres Licón (Mex), Rebeca Bolaños (CR), Silvia Siller (Mex).



Viernes 19 de julio 9 am Instituto Nacional “José María Peralta Lagos”, de Quezaltepeque Leen: Miriam Damaris Maldonado (PR), Liza Alas (ES), André Cruchaga (ES)

10: am Complejo Educativo Católico “María Julia Hernández”, de Quezaltepeque Leen: Rebeca Bolaños (CR), Kike Zepeda (ES), Manolo Flores (ES)

10: am. Casa de la Cultura de Quezaltepeque Leen: Ana Torres Licón (Méx), Melissa Lucha (ES), Ada Membreño (ES) Anthony Molina (ES)

10: am Centro Escolar “España”, de San Salvador Leen: Silvia Siller (Méx), Jorge Vargas Méndez (ES), Ricardo Castrorrivas (ES)

10: am Centro Escolar “Modesto Barrios”, de Aguilares Leen: Mellisa Merlo (Hon), Rainier Alfaro (ES), Pedro Valle (ES)

1:00 pm Complejo Educativo Católico “Sor Clara Gómez”, de Colón Leen: Guillermo Bianchi (Arg), Xóchitl Cabrera (ES), David Juárez (ES)

5:00 pm Museo del Banco Hipotecario Presentación de libros del Proyecto Editorial “La Chifurnia” Leen: Miriam Damaris Maldonado (PR), Melissa Merlo (Hon), Guillermo Bianchi (Arg), Ana Torres Licón (Mex), Rebeca Bolaños (CR), Silvia Siller (Mex).



Esta información ha sido compartida gracias a la cordialidad del poeta, editor y periodista salvadoreño Otoniel Guevara (n.1967), él es el Coordinador Ejecutivo, de este evento literario. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La novela del Premio literario de Amazon 2019 que nos aísla en una isla desierta "Nadie vendrá a rescatarnos" es una novela de intriga psicológica y supervivencia "He intentado hacer de la Transición un personaje más, quería hablar de los miedos interiores de un país y de un individuo" ​Óscar Montoya, escritor Escucho incómodas palabras Un poema de Aurora Peregrina Varela Taller “Leer para escribir”, Biblioteca Nacional de Costa Rica La Biblioteca Nacional de Costa Rica “preserva una colección de libros, obras de referencia, revistas tanto nacionales como internacionales, recursos audiovisuales, la hemeroteca o periódicos desde el año de 1830” Mi venganza que no quiero Un poema de Aurora Peregrina Varela