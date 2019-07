Escucho incómodas palabras Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 7 de julio de 2019, 08:25 h (CET) Escucho incómodas palabras que hacen pensar sobre un

colchón en “el desgraciado

día de `alba llanera` en

Oucetusurt”…



Vuelve en abril “mi deseo”

para ver como estás…

vuelve y no lo olvides,

“que te quiero ver,

que te quiero conocer,

que me quiero declarar”...



Aventurar futuros

que juntos viviremos,

regresa en abril mi gran amor,

me decía él,

que algo muy importante

tengo para tí…

mi corazón,

mi calor,

mi fulgor,

mi latir,

mi sentir,

mi tic tac,

mi chucho chú,

mi taca tác,

mi luz,

mí y tú.



Para las Ongs y Protectoras de Animales del Mundo.

