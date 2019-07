El Consejo General Farmacéutico impulsa una nueva campaña de prevención de la meningitis En el marco del Programa #FarmaciayVacunas Francisco Acedo

El Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos ha puesto en marcha una nueva campaña dentro del Programa #FarmaciayVacunas, iniciado en 2017 para favorecer la formación continuada de los farmacéuticos en el ámbito de la vacunación.

Concretamente, para la campaña de “Vacunación frente a la enfermedad meningocócica”, desarrollada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en colaboración con la compañía farmacéutica GSK, se ha publicado en Portalfarma.com una guía de actuación farmacéutica, un informe técnico y una infografía dirigida a los farmacéuticos. Asimismo, dentro de la campaña y en el marco del Plan Nacional de Formación Continuada, se ha desarrollado ya la primera edición del curso formativo “Vacunación antimeningocócica”. Actualmente se encuentra abierto el plazo para la segunda edición que comenzará el 23 de septiembre, y se desarrollará una tercera, a partir del 28 de octubre.

La vacunación, junto con la mejora de las condiciones higiénicas y la potabilización del agua, han permitido una mejora espectacular de la salud pública, salvando millones de vidas y erradicando enfermedades. La red de más de 22.000 farmacias, con casi 52.000 farmacéuticos comunitarios, tiene un potencial sanitario muy importante para el desarrollo de acciones de Salud Pública, como la promoción del conocimiento sobre las vacunas - sensibilizando y difundiendo información rigurosa - y como centro de detección de pacientes en riesgo en el caso de vacunas no incluidas en calendario así como para el cumplimiento de los calendarios oficiales. En este sentido, la colaboración de los farmacéuticos comunitarios con el resto de profesionales de la salud y autoridades sanitarias resulta primordial para promover la vacunación y mejorar las tasas de cobertura vacunal en nuestro país.

En España, según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las tasas de vacunación en la infancia son muy elevadas (97%) siendo el país de referencia en Europa, aunque estos valores van descendiendo paulatinamente, primero en la adolescencia (79%) y posteriormente en la edad adulta (56%).

Se estima que por cada euro invertido en vacunas infantiles se ahorran hasta 5 euros en costes directos y 17 euros en costes indirectos al sistema sanitario. Sin embargo, la inversión en vacunas en Europa no supera el 0,5% del total del presupuesto sanitario considerándose, en la mayoría de los casos, un gasto corriente cuando debería ser considerado como una inversión a largo plazo que genera beneficios a nivel poblacional.

Enfermedad meningocócica La enfermedad meningocócica es una infección que causa inflamación de las meninges (las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal) y está causada por una bacteria conocida como meningococo de la que se conocen varios serogrupos A, B, C, W, X e Y. En España el 52,6% de los casos se deben a los serogrupos B y C. La bacteria se transmite de persona a persona a través de gotículas de las secreciones nasales o de la garganta, incluyendo la saliva.

La enfermedad meningocócica es una Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO) en nuestro país. Los casos se notifican de manera individualizada con periodicidad semanal incluyendo información epidemiológica y microbiológica a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Los resultados epidemiológicos, en la temporada 2017-2018, revelan que se produjo un incremento en el número de casos notificados con respecto a temporadas anteriores. Se notificaron un total de 372 casos, de los que se confirmaron 346 (93%).

Los síntomas más comunes de la enfermedad meningocócica son rigidez de nuca, fiebre elevada, confusión, cefalea, exantema, fotofobia, convulsiones, náuseas y vómitos. En caso de presentar síntomas lo más importante es acudir con urgencia al centro de salud más cercano. En caso de confirmación de diagnóstico, el paciente será tratado con antibióticos.



