Taller "Leer para escribir", Biblioteca Nacional de Costa Rica

sábado, 6 de julio de 2019, 08:59 h (CET) Durante el mes de junio, tuve el privilegio de asistir al taller “Leer para escribir: navegación por documentos históricos”, de la Biblioteca Nacional de Costa Rica “Miguel Obregón Lizano”, fue impartido por el editor y escritor Juan Hernández (n.1981). Este taller se realizó en cinco sesiones, en horario de (2.00 pm, -4.00 pm), martes; 4, 11, 18 y 25 de junio y finalizó el martes 2 julio, en la última sesión cada participante recibió un Certificado, por el SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas).

La Biblioteca Nacional de Costa Rica “preserva una colección de libros, obras de referencia, revistas tanto nacionales como internacionales, recursos audiovisuales, la hemeroteca o periódicos desde el año de 1830”. Laura Rodríguez Amador, Directora de la Biblioteca Nacional, en la última sesión del taller, dijo “acá siempre estamos realizando actividades culturales, talleres y exposiciones de gran interés para todo el público, sin ningún costo”…

Temas impartidos El primer día del taller hicimos un recorrido por distintas secciones de la Biblioteca. Los temas impartidos fueron: “Apropiarse de las especies de la biblioteca”, “la lectura como un ejercicio de la memoria”, “el viaje de las palabras leídas”, “la descripción como una forma de imagen”, “la escritura como una forma de aprender y recordar”, “donde nos llevarán las lecturas”. También nos explicaron como acceder correctamente al Portal del SINABI, en este link podrás enriquecerse, sobre lo que desees conocer de Costa Rica: www.sinabi.go.cr

Entrevista Juan nos explica el objetivo principal de este taller, e Isabel cristina Morales es una poetisa que asistió al taller y nos dice lo que significó para ella.

¿Cuál es el objetivo principal?, del taller “Leer para escribir: navegación por documentos históricos de la Biblioteca Nacional”. Juan: -El objetivo del taller se centra en la sensibilización del acervo bibliográfico que resguarda la Biblioteca Nacional, en su sección de Colecciones Especiales. La dinámica del taller, al implicar un modelo de lectura y escritura, permite una mayor comprensión de la importancia de la letra impresa y su conservación como un documento patrimonial, histórico y de una relevancia vital para entender el desarrollo del Estado costarricense y su pensamiento idiosincrático. Otro objetivo importante es la utilización de la herramienta del portal, donde la digitalización de los documentos históricos nos permite acceder a ellos. Hay que recordar que la misión de recopilar, conservar y sobre todo, difundir, son temas de importancia mundial, ya que la memoria almacenada y el acceso a la información permiten el desarrollo de sociedades más democráticas e inclusivas.

¿Desde qué año imparten este taller y con cuánta frecuencia se imparte?. Al mismo tiempo, ¿cuál ha sido el nivel de respuesta del público? Juan: -El taller surge en el año 2018, como una iniciativa personal en aras de generar conciencia sobre el patrimonio bibliográfico, el acervo de las colecciones especiales y sobre todo, la utilización del portal digital como una herramienta idónea para la lectura e investigación. A la fecha, he impartido cuatro talleres con una audiencia que llega casi a las 100 personas.

¿Cómo describes tu experiencia, en este taller? Isabel cristina Morales: -La experiencia en este taller fue enriquecedora porque no solamente vimos teoría donde se realizaron trabajos y ejercicios literarios muy interesantes, sino que también nos capacitaron para usar el portal del SINABI, y tuvimos la oportunidad de aprender mediante las visitas a diferentes secciones de la Biblioteca donde vimos las colecciones especiales, libros que tienen valor histórico, que nos acercaron a la historia, la cultura de nuestro país y el mundo.

¿Qué era lo que más desconocía, de la Biblioteca Nacional "Miguel Obregón Lizano"?. Isabel: -No conocía la sección de colecciones especiales, ni la dinámica del Portal de SINABI. Tampoco la cantidad de actividades, talleres, exposiciones y diversas gestiones culturales que desarrolla la Biblioteca, estas oportunidades hay que aprovecharlas son un tesoro de conocimiento que agregamos a nuestra vida y se conoce personas con intereses culturales y literarios afines. El amor por los libros y la cultura se respira en este lugar.

