Mi venganza que no quiero Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 6 de julio de 2019, 08:57 h (CET) Mi venganza que no quiero.



Si me espera el fin

fue tu culpa

porque fui víctima sin saber

de tu mirada

oscura y turbia.



La noche te acompaña

más no muere la luz que en mí

está escondida.



Si me espera la muerte le hago frente

¿qué es morir?, nada pierdo

si me espera, mi muerte

es tu muerte.



Holocausto de vida

venganza merecida

que no se oculte el sol

sin ver justicia.



Más traidores caminos en sus salas

tiñen de miseria sus almas

por morir, se mueren poco a poco

no habrá para ellos mañana.



Si me espera la muerte

muere en ella

y con la mía se venguen todas ellas

que calladas, agonizadas

perdieron sus familias, ilusiones...

que no importa morir

si hay venganza

y esta viene

del lugar en el que creo.



Para Pompona, Simón, Pochito, Luna y Luz. Mis gatos de la terraza. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.