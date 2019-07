Business Yacht Club, o cómo navegar en Barcelona a precios razonables Comunicae

viernes, 5 de julio de 2019, 16:46 h (CET) El club ofrece al público toda una flota de J80 y otras embarcaciones por el precio de lo que cuesta un gimnasio. Organiza más de 100 actividades náuticas mensualmente, además de sus exclusivos programas de teambuilding La idea habitual al pensar en alquilar un barco o salir a navegar es que se trata de una actividad sólo accesible para ricos. Y quien lo haya hecho alguna vez, seguramente habrá comprobado que hay que tener unos ingresos medianamente altos para afrontar los gastos del alquiler, más aún si se contrata un patrón.

Business Yacht Club, ubicado en el Port Olimpic, es un club de navegación en Barcelona que rompe con esa idea y apuesta sin dudarlo por una náutica a precios asequibles, donde poder conocer gente que comparta la misma pasión por el mar.

El club organiza cada mes diferentes actividades náuticas para los socios, todas las semanas, de jueves a domingo. Los patrones de Business Yacht Club coordinan las actividades para que cada socio pueda practicar maniobras, trimajes de velas y demás ejercicios, aprendiendo a navegar de una forma amena y divertida. Para los más experimentados el club propone actividades de nivel más avanzado, como la explicación de la electrónica del barco, la planificación de la ruta, maniobras a motor y seguridad y, sobre todo, muchas regatas.

Cabe destacar la gran flota de J80 que el club pone a disposición de los socios. El J80 es un velero reconocido internacionalmente por su velocidad, estabilidad y simplicidad de uso. Los socios pueden navegar en ellos con uno de los patrones durante media jornada por 39€, o lo pueden alquilar sin patrón por 79€, teniendo la titulación y la experiencia adecuadas. El diseño sencillo e intuitivo de la página web permite realizar las reservas cómodamente a través de Internet.

El club de navegación también ofrece otras embarcaciones, como el Hanse 345 o el First 36.7, ideales para pasar unos días en el mar con la familia y amigos. Los socios con titulación (socios chárter) pueden disponer de estos barcos o de los J80 en cualquier momento; no es extraño que reserven un barco con pocos días o incluso horas de antelación. Es como ser propietario del barco, pero sin los costes de amarre, mantenimiento y limpieza. "Una de las mejores opciones para compartir barco en Barcelona", afirman.

Además de todas estas posibilidades, Business Yachtclub también realiza actividades para empresas, con su exclusivo programa de regatas corporativas en Barcelona, el cual aúna navegación y trabajo en equipo. Directivos de empresas como Zurich, Desigual o Marcilla ya lo han experimentado con resultados muy satisfactorios.

El programa suele durar un día o medio día, según las necesidades de la empresa, y alcanza su punto culminante con una regata de competición en la que se enfrentan los directivos repartidos en dos o más equipos, debiendo poner a prueba sus habilidades, como la toma de decisiones y la orientación a resultados. Tras la regata se extraen los aprendizajes de la jornada para trasladarlos al ámbito profesional.

Por último, una actividad estrenada recientemente, la Sailing Experience, busca abrir las puertas del club a todo el mundo, ofreciéndoles navegar en los J80 al mismo precio que los socios, el primer fin de semana de cada mes.

En definitiva, Business Yacht Club es un club de navegación asequible para todos los bolsillos, accesible durante todo el año, y con un abanico de actividades náuticas que cubre todos los gustos y necesidades de sus usuarios.

Business Yacht Club Barcelona

Moll de Gregal 18, Port Olimpic

08005 Barcelona

www.business-yachtclub.com

