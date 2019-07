La Bendita Agencia crea una acción de Marketing Experience para los clientes del model MT de Yamaha Comunicae

viernes, 5 de julio de 2019, 13:50 h (CET) La agencia de publicidad La Bendita Agencia ha sido la agencia seleccionada por Yamaha España para llevar a cabo el diseño y organización de la primera edición del YAMAHA MT-FEST, un exclusivo evento para propietarios de los modelos MT. La experiencia enfocada solo a sus clientes, tuvo lugar el pasado 8 y 9 de junio en Tuéjar (Valencia), reuniendo 400 pilotos y acompañantes que llegaron a recorrer más de 500 Km para acudir a la cita El MT-FEST era una cita obligada para todos aquellos seguidores de los modelos MT en España, una de las gamas más completas y populares de Yamaha que en los últimos cinco años no ha parado de crecer. Nacida en el "lado oscuro de Japón", la MT es la gama más radical y atrevida de la firma nipona, con cifras de ventas al alcance de muy pocos, más de 150.000 unidades desde su irrupción en el mercado en 2014, convirtiéndose en la familia de motocicletas más vendida en Europa.

Con estas premisas, no era de extrañar que Yamaha le quisiera rendir su merecido homenaje, creando un exclusivo evento dirigido solo a actuales propietarios de cualquiera de sus modelos. La Bendita Agencia colaboró con Yamaha para ofrecer una experiencia de marca única para todos los asistentes.

Nació el MT-FEST con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para MT RIDERS, un espacio donde compartir experiencias y disfrutar de un fin de semana al más puro estilo MT, una concentración única donde probar diferentes modelos de la gama MT, disfrutar de actividades de animación relacionadas con la cultura japonesa y el mundo del motor, juegos, concursos, sorteos y espectáculos.

Además, el MT-FEST contó con la participación activa de Monster Energy, patrocinador del equipo de competición de Yamaha, así como de los pilotos de Stunt Rider Edu Rodríguez, uno de los grandes especialistas de nuestro país, y del polaco Rafa Pasierbek (Stuner13), campeón europeo y piloto oficial de Stunt de Yamaha Europa, que deleitaron al público asistente con sus espectaculares acrobacias.

El MT-FEST se ha convertido en un punto de encuentro entre propietarios MT y Yamaha. Por ello, además de las actividades llevadas a cabo, la organización habilitó zonas en el interior del camping con todo lo necesario para que los asistentes pudieran comer, acampar y disfrutar aún más de una jornada única que finalizó con la sesión del DJ oficial Monster Energy, Gio x Wtf, que puso el broche final de la primera jornada con una sesión hasta altas horas de la noche.

Un evento de tal magnitud requería una exhaustiva organización a todos los niveles que empezó meses antes de su inicio, desde la convocatoria previa tanto en concesionarios, BB.DD. de actuales propietarios MT o través de redes sociales, la creación de una completa página web (www.mtfest.es), epicentro de todas las informaciones acerca del evento, la ubicación del espacio, alojamiento, actividades a desarrollar y de su plataforma de pago de entradas, además del trabajo de diseño, producción y coordinación de toda la infraestructura y permisos necesarios, proveedores involucrados y staff de apoyo para llevar a cabo toda la organización.

El YAMAHA MT-FEST se convirtió en un evento único y exclusivo para MT Riders, una auténtica experiencia de marca entre Yamaha y los propietarios y aficionados de esta exitosa gama.

LINKS:

Link web: www.mtfest.es

Link teaser: https://www.youtube.com/watch?v=6_eWQwCfu4o

Link making of: https://www.youtube.com/watch?v=etvM-uwaB7g

