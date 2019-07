Schneider Electric inaugura la primera fábrica inteligente de México Comunicae

viernes, 5 de julio de 2019, 12:47 h (CET) Las soluciones EcoStruxure implementadas permiten reducir hasta un 20% los costes de mantenimiento e incrementar un 7% la eficiencia general del equipo. Esta planta inteligente, la primera de México, se convierte en un punto de referencia para las empresas digitales y en un showcase de tecnologías para la transformación digital en el país Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha abierto su primera planta inteligente en México, un showcase para que clientes y partners puedan ver de primera mano cómo la transformación digital les ayuda a tomar mejores decisiones basadas en datos, que mejoran la rentabilidad, la gestión de activos y la eficiencia operacional. Además, estas soluciones aumentan la productividad manteniendo la seguridad, la agilidad y la sostenibilidad en todas las operaciones.

Con estas soluciones EcoStruxure, la fábrica inteligente de Monterrey prevé obtener varias ventajas en su producción, entre las que destacan una reducción del 20% de los costes de mantenimiento; una mejora del 7% de la eficiencia general del equipo y del 10% de la eficiencia del proceso, con un ROI de menos de 1 año. También se prevé una reducción en el tiempo de mantenimiento; un 10% adicional de ahorro en eficiencia energética; la reducción de 377 toneladas de CO2; y el ahorro del 10% en mantenimiento de la gestión de las instalaciones, concretamente en costes de mano de obra y repuestos y una mejora del mantenimiento preventivo frente al correctivo.

En las máquinas más críticas, como el sistema de pintura, la soldadura robotizada o la línea de cuadros, EcoStruxure proporciona alarmas y datos para prevenir averías inesperadas. Además, esta implementación permite una mayor transparencia y visibilidad en las operaciones de toda la planta y mejoras significativas en la seguridad durante el mantenimiento gracias al Augmented Operator Advisor.

Schneider Electric ha integrado sus soluciones EcoStruxure en sus operaciones de producción para mostrar el valor que aportan a una planta inteligente y cómo facilitan el camino hacia la digitalización. Las fábricas inteligentes son un componente fundamental en la transformación digital de su propia cadena de suministro -Personalizada, Sostenible y Conectada 4.0-, aprovechando la digitalización para proporcionar una integración end-to-end y ofrecer más visibilidad en todas las operaciones de su cadena de suministro, redundando en un mejor rendimiento general.

La fábrica inteligente de Monterrey cuenta con cinco soluciones EcoStruxure™, la plataforma y arquitectura IoT abierta e interoperable de Schneider Electric: EcoStruxure™ Building, EcoStruxure Power, EcoStruxure Data Center y EcoStruxure Plant y EcoStruxure Machine.

EcoStruxure™ Building, proporciona la mejor eficiencia en ingeniería a los edificios, desde el diseño hasta la integración y la puesta en marcha. Combinado con servicios de activos y rendimiento de la energía, permite que un edificio sea eficiente de por vida, asegurando la productividad y el confort de los ocupantes. EcoStruxure Power, por otro lado, está diseñado para arquitecturas de baja y media tensión y mejora la conectividad, la fiabilidad operacional y las analíticas inteligentes.

En un mundo conectado es más importante que nunca proteger la información y los datos críticos. En este sentido, EcoStruxure Data Center permite asegurarnos de que la infraestructura física del centro de datos de los clientes pueden adaptarse rápidamente para soportar las futuras demandas impulsadas por el IoT y el crecimiento – en la nube y en el Edge –, sin comprometer nunca la disponibilidad o la eficiencia operativa. Finalmente, EcoStruxure Plant y EcoStruxure Machine, tecnologías IIoT que incluyen software integrado, preparadas para la producción inteligente y pueden proporcionar nuevas oportunidades de negocio para plantas y fabricantes de máquinas.

Enrique Gonzalez Haas, Country President de Schneider Electric México y Central América, asegura: “En Schneider Electric estamos impulsando la transformación digital en la economía mexicana. Por eso, la nueva fábrica inteligente de Monterrey, como showcase de innovación, es un ejemplo de cómo las instalaciones pueden ser más eficientes, rentables y sostenibles con el uso de la tecnología, y supone una mirada a la nueva era de la Industria 4.0”.

El camino de la digitalización

El equipo de Schneider Electric en Monterrey ha testeado con éxito varias soluciones digitales, ha mejorado las cualificaciones profesionales de su plantilla para IIoT y las ha desplegado en toda la red de producción global de la compañía. Esto incluye 1.100 empleados, en dos líneas de producción que fabrican productos como centros de control de motores, variadores, cuadros de iluminación e interruptores de seguridad. Además, esta fábrica inteligente cuenta con acuerdos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tec Milenio, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México para llevar a cabo diferentes programas formativos y prácticas de mejora de las habilidades profesionales. También cuenta con las certificaciones de calidad ISO9000 e ISO14000 y es miembro de la Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación de Nuevo León.

Miguel Servando, VP Industrial Manufacturing de Schneider Electric en Norteamérica, afirma: “Entendemos que para las organizaciones no sea fácil dar el primer paso hacia el IIoT y esperamos que nuestra fábrica inteligente de Monterrey sirva como escaparate para que los clientes actuales y potenciales vean de primera mano el beneficio de la transformación digital en la gestión de la energía y la automatización en la manufacturación. A través de nuestra propia experiencia, podemos ayudar a las organizaciones a iniciar su camino hacia la digitalización.”

“El uso de nuestras propias soluciones EcoStruxure nos permite realizar un seguimiento en tiempo real del rendimiento de las operaciones, desde la zona de producción hasta los niveles ejecutivos, lo que nos permite conocer el rendimiento de la máquina, las necesidades de mantenimiento preventivo, el cumplimiento del control de calidad del proceso, los cambios en el proceso, la gestión de la energía, etc. Estas son la mayoría de las actividades que se llevan a cabo en la zona de producción de una planta. Todos los empleados de nuestras fábricas se benefician de esta digitalización, ya que de esta manera tienen más tiempo para centrarse en tareas estratégicas que ayudan la compañía a crecer, mejoran la productividad y la toma de mejores decisiones basadas en analíticas de datos en tiempo real y mejoran las condiciones de trabajo. El retorno de la inversión de tecnologías como éstas varía desde menos de 6 meses hasta los 2 años,” continuó.

Desde 2018, las Operaciones de la Cadena de Suministro Global de Schneider Electric, que incluyen 200 plantas de producción en 46 países y 98 centros de distribución, han gestionado más de 260.000 referencias y procesado más de 150.000 líneas de pedidos diariamente, a través de su plantilla de 86.000 trabajadores.

Sobre EcoStruxure™

EcoStruxure es la arquitectura y plataforma de sistema abierta, interoperable y preparada para IoT de Schneider Electric. EcoStruxure ofrece más valor en cuanto a seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad para los clientes, y aprovecha los avances en IoT, movilidad, detección, nube, análisis y ciberseguridad para ofrecer innovación en todos los niveles. Esto incluye Productos conectados, Edge Control y Aplicaciones, analíticas y servicios. EcoStruxure se ha implementado en más de 480.000 ubicaciones, con el soporte de más de 20.000 integradores y desarrolladores de sistemas, conectando más de 1,6 millones de activos gestionado a través de más de 40 servicios digitales.

