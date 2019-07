Veinticinco Bancos europeos se apoyan en Worldline para cumplir con la directiva PSD2 Comunicae

jueves, 4 de julio de 2019, 17:35 h (CET) Una representación relevante de la Banca europea aún debe cumplir con el cumplimiento de la directiva de pagos PSD2. Las entidades, aún disponen de plazo, hasta el 14 de septiembre de 2019, para preparar sus sistemas para la entrada en vigor de los requerimientos de la directiva que, entre otros, regulan el uso que los terceros proveedores de servicios pueden hacer de sus sistemas de pago Veinticinco Bancos de siete países europeos han alcanzado a tiempo la primera fase para el cumplimiento de la PSD2 utilizando la solución y los servicios de cumplimiento de la PSD2 de equensWorldline SE, filial de Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales.

Estas entidades, entre las que se encuentran Credit Europe, Commerzbank, Crelan, Bank J. Van Breda & C, vdk Bank, Europabank, Crédit Municipal, CPH Banque y Comdirect Bank AG, están entre las primeras que disponen de la infraestructura de pruebas requerida por la PSD2, tal y como se establece en el calendario elaborado por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y las autoridades nacionales competentes correspondientes (ANC).

Aunque estos veinticinco Bancos cumplieron el primer plazo a tiempo, una encuesta reciente muestra que el 41% de los Bancos europeos no consiguieron tener sus instalaciones de prueba listas a finales de marzo. Aún disponen de tiempo para ponerse al día, hasta el 14 de septiembre cuando todos los Bancos deben tener su sistema de pago listo para ser utilizado por parte de terceros proveedores de servicio regulados (TPPs).

Solicitud de exención

Según Michael Steinbach, CEO de equensWorldline, es importante que los Bancos sigan el calendario requerido, no sólo para impulsar la innovación, sino también para disponer de tiempo, en caso de que un Banco quiera solicitar una exención del mecanismo de respaldo. “La exención, señala, se concede cuando la interfaz específica cumple criterios específicos. equensWorldline apoya a los Bancos con esta solicitud de exención, así como la creación de instalaciones de prueba o un entorno “sandbox”, y documentación sobre las API en un plazo muy corto”.

equensWorldline también proporciona las interfaces dedicadas end-to-end, incluyendo la gestión del consentimiento y la verificación TPP que cumplen con las regulaciones PSD2 y permiten a terceras partes acceder a la información de la cuenta del cliente en una manera correcta, fiable y segura. En el nuevo contexto, los usuarios de servicios de pago están protegidos por los requisitos de Strong Customer Authentication (SCA) y deben dar su permiso antes de que se presenten sus datos o se procese un pago.

Además, equensWorldline atesora un amplio conocimiento y especialización en torno a la especialización PSD2, gracias a su participación en los grupos de PSD2 establecidos a nivel comunicatorio un control exhaustivo de las demandas del regulador que garantizan la continua actualización del producto.

Próximos pasos

Steinbach subraya que el cumplimiento es sólo el primer paso en el proceso PSD2 dado que la PSD2 y, en particular, las capacidades Access-to-Account que regula, ofrecen también numerosas oportunidades. "Es el primer paso, pero es un paso muy importante, porque una vez se haya establecido esta base, los Bancos y las fintechs podrán empezar a construir productos innovadores con los que pueden atraer a los clientes."

"Pensemos, indica Steinbach, en una aplicación que puede ayudar a retailers a disponer de una visión general actualizada de su situación financiera y proporcionar un préstamo inmediato. O en un servicio que ayude a los clientes corporativos a aceptar pagos en cuenta, de manera online y en tienda”.

Finalmente, Steinbach señala que “en el área de la gestión de efectivo, la PSD2 ofrece grandes mejoras a las empresas en el manejo, más eficiente y eficaz, de sus fondos corporativos. El objetivo y vocación de equensWorldline es ayudar a los Bancos no sólo con cumplimiento de la directiva, sino también a dar los siguientes pasos en el desarrollo de nuevos servicios y funcionalidades."

Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para su negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento seguro de transacciones de pago para Bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio para medios de pago elegido por los comercios, Bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 millones de euros anuales. worldline.com.

