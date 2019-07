La agencia de marketing Sr. Potato, partner de las principales facultades y escuelas de negocio Comunicae

jueves, 4 de julio de 2019, 16:51 h (CET) La agencia de marketing digital, Sr. Potato, firma convenidos con las principales facultades y escuela de negocios de nuestro país para facilitar la formación práctica de los alumnos. Todo ello, gracias a la iniciativa Talent Lab, implementada a principios de año con el objetivo de atraer, captar y formar al mejor talento joven, incluyendo una campaña de employer branding para mejorar su posicionamiento como marca empleadora Sr. Potato apuesta por la formación especializada y continua

Talent Lab es un instrumento desarrollado por la agencia de marketing digital Sr. Potato para atraer al mejor talento joven y proporcionarles una formación continua sobre marketing digital y redes sociales mediante un programa de seis meses de duración que facilita a los miembros de la agencia la inmersión en un entorno profesional, la adquisición de nuevas habilidades profesionales y la incorporación a la plantilla al final dicho período formativo. Este instrumento no sólo está dirigido hacia losjóvenes licenciados y estudiantes de postgrados y otras especialidades que se incorporan a la agencia, sino también para todo el personal que trabaja en ella. De esta manera se consigue que el personal este siempre formado en las últimas tecnologías, metodologías y tendencias del sector, así como motivados para alcanzar la excelencia profesional.

La duración de esta formación en el campo del marketing digital y de las redes sociales es de 6 meses con posibilidad de incorporación a la plantilla de la agencia, con un contrato fijo, si superan la última fase del proceso de selección.

“En Sr. Potato, creemos que la auténtica diferencia entre una buena agencia de marketing y una aún mejor radica en las personas que forman su equipo. Por eso, diseñamos e implementamos un programa destinado tanto a atraer al mejor talento, como a proporcionar a nuestro equipo una formación continua y acorde a los altos estándares de calidad y exigencia que nos caracterizan”, declara David de Silva, CEO de Sr. Potato.

Este método permite a los alumnos, además de obtener una formación especializada y continuada en nuevas tecnologías, mejorar la creatividad, la productividad o el servicio final de los trabajos gracias a que trabajan directamente con los clientes.

Principales facultades y escuelas de negocio que trabajan con Sr. Potato

Aunque Sr. Potato lanzó esta iniciativa a principios de año, han sido muchas las facultades y escuelas de negocio que se han querido sumar a la iniciativa. Existiendo actualmente convenios de colaboración tanto con universidades públicas y privadas (San Pablo CEU, Universidad Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, Complutense de Madrid etc.), como escuelas de negocio y otras entidades y centros formativos que cuentan con programas especializados en marketing digital, diseño o creatividad (Aula CM, Escuela Trazos, CEI, entre otros). Por último, el programa cuenta con una sección dedicada a realizar charlas educativas en centros de secundaria y formación profesional donde se imparten material relacionadas con la actividad empresarial de Sr. Potato, con el objetivo de acercar a los alumnos lo que es la realidad del día a día trabajando en una agencia de marketing digital y ofrecerles una oportunidad de realizar prácticas profesionales y conseguir un puesto de trabajo.

Tal y como cuenta Patricia Ballesteros, Brand Manager de Sr. Potato, "Hace poco más de un año detectamos que grandes empresas se interesaban por captar a nuestros trabajadores al ser conscientes de la calidad de su preparación. Como no queríamos convertirnos en una empresa trampolín y desperdiciar el esfuerzo que invertimos en formar y motivar a nuestro personal, decidimos revisar el tradicional sistema de becas y crear algo más avanzado, que pudiera acompañar a nuestros trabajadores desde que realizan sus prácticas hasta el final de su carrera profesional. De ahí surgió la idea de crear un Talent Lab".

Sr. Potato una agencia con proyección internacional

Hay que destacar, que Sr. Potato es una agencia de marketing digital de Madrid que cuenta con apenas 4 años de vida. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que la agencia haya participado en una amplia variedad de campañas de marketing (tanto nacionales como internacionales), trabajando para clientes en sectores tan diversos como el de la hostelería o la restauración, así como el de la alimentación y bebidas, pasando por la automoción o la banca consiguiendo una cuota de retención de sus clientes superior al 90% y ampliando continuamente su cartera de servicios. Además, de ganar numerosos premios como los del Festival Internacional de Publicidad Social, PubliFestival, que la ha elegido como segunda mejor agencia internacional de marketing.

