Casino Gran Madrid Online pionero en el Orgullo Gay 2019 Comunicae

jueves, 4 de julio de 2019, 16:51 h (CET) El próximo 6 de julio, se celebrará la manifestación más colorida de Madrid. El desfile del Orgullo LGTBI 2019 recorrerá las principales arterias de la capital. Comenzará en la estación de Atocha y concluirá en la plaza de Colón con la lectura de un manifiesto que dará paso a una gran celebración que se prolongará durante toda la noche El desfile estará encabezado por las plataformas organizadoras del evento seguidas de diferentes carrozas entre las que estará la de Casino Gran Madrid Online. El emblemático operador de juego online no ha querido perder la oportunidad de estar presente en este acto de manifestación a favor de los derechos LGTBI. Con una temática de inspiración griega, la carroza de Casino Gran Madrid Online animará con música y espectáculo a todos los que se acerquen a participar en la fiesta arcoíris convirtiéndose de esta manera en el primer casino online con presencia en el Orgullo LGTBI.

En este año 2019, la fiesta del Orgullo celebra el 50 aniversario de las famosas revueltas de StoneWall en Nueva York. En los años sesenta, el barrio neoyorquino de Greenwich Village se convirtió en un referente en la escena gay del momento, en sus calles podían actuar, bailar y divertirse libremente, en definitiva, hacían lo que en otros sitios no podían. Hace 50 años, la madrugada del 28 de junio, en el bar StoneWall Inn, situado en la calle Christopher del citado barrio hubo una redada de la policía que desembocó en altercados entre los agentes y los clientes. A su vez, estos incidentes iniciaron un gran movimiento de liberación que se extendería de manera global. El Orgullo 2019 de Madrid se centrará en reivindicar este momento histórico que encendió la mecha del espíritu reivindicativo del colectivo LGTBI

En España, se tuvo que esperar 10 años para conocer la primera manifestación a favor de los derechos LGTBI. Organizada por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla reivindicaban que ciertas opciones sexuales dejaran de ser consideradas delitos.

Horario de la manifestación del Orgullo LGTBI 2019

18:30 " Inicio de la manifestación

19:30 " Salida de la última pancarta

20:15 " Salida de la primera carroza

22:45 " Salida de la última carroza

00:30 " La última carroza pasa por Cibeles

Sobre Casino Gran Madrid Online

En 2011, CGM Online fue el primer casino en conseguir la homologación necesaria para convertirse en el primer operador legal online en España. Pertenece al grupo Casino Gran Madrid, que consta de 3 casinos referentes, uno en la Plaza de Colón (Paseo Recoletos 37), otro en Torrelodones (Carretera A6, Madrid – A Coruña, km.27) y adicionalmente uno en Benalmádena - Torrequebrada (Málaga). Desde entonces, se ha convertido en el casino online de referencia contando con los mejores proveedores y con el catálogo de juegos de casino más amplio del mercado.

