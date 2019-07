8ª edición del Torneo internacional The Lakes Comunicae

jueves, 4 de julio de 2019, 10:18 h (CET) Por 8º año consecutivo Barceló Bávaro Grand Resort celebra su exitoso torneo de Golf Barceló Bávaro Grand Resort celebrará su próxima edición del Torneo en The Lakes Barceló Golf Course en el que todos los amantes del golf se darán cita los días 27, 28 y 29 de septiembre.

Situado dentro del complejo Barceló Bávaro Grand Resort, The Lakes Barceló Golf Course conforma uno de los más altos estándares de la industria del golf en República Dominicana ofreciendo a sus jugadores una experiencia de ensueño.

El programa del torneo consta de tres días (una de práctica, 27 de septiembre y dos de torneo, 28 y 29 de septiembre). El complejo, ha habilitado dos tipos de paquetes especiales con hasta un 55% de descuento:

TORNEO + 4 noches de alojamiento todo incluido: 600 USD por persona

Barceló Bávaro Palace en Junior Suite Barceló Bávaro Beach en Superior Room

Torneo (incluye desayuno, almuerzo y bebidas en el restaurante Hoyo 19): 250 USD por jugador

3 Rondas de Golf (1 práctica y 2 días de Torneo) Los interesados pueden hacerse con la tarifa especial canjeando los códigos de descuento a través de las webs de los dos hoteles que conforman el complejo:

Barceló Bávaro Palace código de descuento PALACEGOLF2019

Barceló Bávaro Beach código de descuento BEACHGOLF2019 Se repartirán premios y rifas, entre ellos, más de 12 certificados de estadías en hoteles de la cadena. Todos tendrán la oportunidad de ganar, y se premiará el primer lugar de cada categoría.

Un campo de golf profesional y de diseño

The Lakes Barceló Golf Course, se trata del primer campo que se construyó en el área de Bávaro y Punta Cana hace más de 20 años. Rediseñado en el 2010 por el reconocido arquitecto P.B Dye, el cual, estuvo involucrado desde el principio y supervisó directamente todo el proceso

El campo de golf, atraviesa un frondoso bosque de manglares, con 25 lagos tierra adentro y 122 trampas de arena que fueron posicionadas estratégicamente.

El diseño aprovecha la belleza natural de la zona de Bávaro, la incorporación de especies y plantas nativas en torno a sus verdes meticulosamente bien cuidados greens y fairways, 6.655 yardas desde la salida de profesionales, los 18 hoyos y par 72, de campeonato.

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, el Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, el Barceló Bávaro Beach - Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor.

Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un ‘Beach Front All Inclusive Resort ‘inigualable.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

