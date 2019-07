Pasaron cien años Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 4 de julio de 2019, 01:56 h (CET) He pasado cien años esperando palabras

tiernas de un enamorado,

un susurro en la noche

cuando el desvelo harta

y saltas de la cama,

un hecho que coincida



con estos sentimientos

que no están muertos,

un abrazo apretado que dice

te amo,

que me entibiara el alma

hasta la madrugada.



Creo que fueron cien años.



Esperando, esperando

me llené de canas;

quedándome en la vida solita

y pensando,

rompiéndome los huesos

y el corazón sudando...

y es que a la desesperada

todo se acaba sin más.



"Despierta" ya mujer

me decía una voz.



Huye de su lado

que sólo te trae dolor.



Antes de que la pena

te condene a quedarte,

otro tanto de años

tendrían que pasarte,

por si acaso algún día él

se decide a amarte.



que no es cosa segura,

huye, huye a otra parte

y comienza tu sueño

con un ser que te ame.



