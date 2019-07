Antonio Rivas artista invitado de Jon Bon Jovi en su gira por el Mediterráneo

Antonio Rivas es el elegido por Jon Bon Jovi para acompañarlo en parte de su gira europea. La estrella del rock monta un súper crucero musical de varios días por el Mediterráneo como parte de su gira por Europa. El gallego Antonio Rivas, que tocará 3 conciertos de 75 minutos cada uno, se une a Goo Goo Dolls y Grace Potter como artistas invitados Antonio Rivas, cantante, guitarrista y compositor, no deja de recibir elogios por su talento. En este caso ha sido la estrella mundial y uno de los grandes iconos de la historia del rock, Jon Bon Jovi, el que ha apostado por el gallego para que sea su artista invitado en 3 conciertos a lo largo del Mediterráneo.

Previamente, Antonio fue también artista invitado en conciertos de los internacionales Marc Ford (The Black Crowes) y 2 Cellos.

Antonio Rivas no será el único “artista invitado” de Jon Bon Jovi por el Mediterráneo: Johnny Rzeznik de Goo Goo Dolls, conocido por su éxito “Iris” (récord de 18 semanas como #1 en Billboard Hot 100) y Grace Potter también están entre los elegidos para este evento único que tendrá lugar a finales del verano (26-30 de agosto) por aguas mediterráneas.

El compositor de “Por Ahí” está que se sale y no deja de superarse a sí mismo a base de esfuerzo, talento y constancia.

El primer single de Antonio Rivas “Por Ahí”, alcanzó el número #1 en ventas de iTunes la semana de su lanzamiento por encima de artistas como Ed Sheeran, Bruno Mars, Justin Bieber o Adele, y el videoclip del mismo, rodado en Nueva York, superó las 250.000 views en apenas una semana en su canal de Youtube y acumula ya más de 750.000 reproducciones.

Su primer álbum también denominado “Por Ahí”, compuesto, producido e interpretado íntegramente por el propio Antonio Rivas también alcanzó lo más alto en el canal de ventas iTunes y en él Antonio contó con la participación de los ingenieros “Caco” Refojo (4 premios Grammy) y el prestigioso Ryan Smith (conocido por su trabajo con Aerosmith, Beyoncé, Rihanna, AC/DC, etc) en los estudios Sterling Sound de Nueva York.

Tras el lanzamiento de su primer álbum, Antonio Rivas se embarcó en una gira “Por Ahí Tour” que lo llevó por toda España: Caracol y Galileo Galilei (Madrid), Razzmatazz (Barcelona), Capitol (Santiago de Compostela), etc, y por Estados Unidos, actuando en salas como la mítica Whisky A Go Go de Los Angeles (California). También en festivales como el prestigioso “Noches del Botánico” de Madrid en el mismo escenario que Patti Smith, Robert Plant, The Lumineers o Seal.

Actualmente Antonio Rivas se encuentra en proceso de grabación de su segundo disco, que verá la luz en este 2019 y en el cual está rodeado de varios de los grandes músicos e ingenieros a nivel internacional.

El directo de Antonio Rivas destaca por su energía, su voz rasgada y una habilidad espectacular con la guitarra, donde sus solos son protagonista.

Antonio Rivas declarado fan de Bon Jovi “desde la infancia” ha declarado sentirse ”especialmente agradecido”. “Disfrutaré y me esforzaré al máximo para que el público pueda pasárselo en grande y que cada uno de los conciertos, que cada canción, sea una gran historia y un momento que todos podamos recordar para siempre”.

Esta colaboración, no hace sino confirmar todavía más la carrera meteórica del artista gallego como uno de los grandes exponentes del pop-rock nacional y una de las grandes guitarras de nuestro país.

"El espectáculo está garantizado. Enhorabuena a Antonio Rivas y qué siga la fiesta".

Ver vídeo sobre el evento:

https://Youtu.be/6Rk0ihCjPg8

Más info sobre Antonio Rivas:

Website: www.antoniorivasmusic.com

Facebook: www.facebook.com/antoniorivasmusic

Instagram: www.instagram.com/antoniorivasmusic

Twitter: www.twitter.com/antoniorivas_

Youtube: www.youtube.com/antonorivasmusic

MediaKit