First Workplaces aterriza en Barcelona con la apertura de más de 2.500 m2 de oficinas flexibles Comunicae

miércoles, 3 de julio de 2019, 12:03 h (CET) La compañía continúa así su plan de expansión peninsular en el que invertirá más de 20 millones de euros y cuyo desarrollo está previsto en los próximos tres años. El próximo mes de septiembre First Workplaces abrirá un segundo espacio con el que sumará un total de 5.500 m2 en la capital catalana First Workplaces, el primer operador español del sector de los workspaces en España, aterriza en Barcelona con la apertura de 2.500 m2 de espacios de oficinas flexibles en la confluencia de Rambla de Catalunya y Gran Vía.

Con esta llegada, la compañía inicia su plan de expansión por todo el territorio peninsular, para el que va a destinar más de 20 millones de euros y alcanzará los más de 70.000 m2 en los próximos tres años.

De hecho, en el próximo mes de septiembre First Workplaces abrirá un segundo espacio en Barcelona que contará con 3.000 m2, alcanzando así los 5.500 m2 de espacios de trabajo flexibles en Catalunya.

El nuevo espacio que acaba de abrir sus puertas en Rambla de Catalunya, está ubicado en el centro neurálgico de la ciudad condal y contará con 6 plantas de espacios de trabajo versátiles y completamente equipados para todo tipo de necesidades. Desde despachos personales a oficinas con diferente capacidad adaptadas a la dimensión de los equipos de trabajo y desarrolladas a medida, así como salas de reuniones, aulas de formación, espacio para eventos, zonas de coworking o lounge, entre otros.

Este workspace destaca además por disponer de una terraza en la sexta planta del edificio con imponentes vistas de Barcelona donde se podrán realizar todo tipo de eventos.

Las nuevas oficinas de First Workplaces están ubicadas en un espacio alquilado a Generali durante los próximos 20 años. Este hecho forma parte del plan estratégico de la compañía centrado en ofrecer un negocio diferencial en las zonas más ‘prime’ de las principales ciudades. Asimismo, la duración del contrato de alquiler confirma la solvencia del proyecto de First Workplaces, que ya cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el mercado de los workspaces.

Además, First Workplaces ofrece todo tipo de servicios adaptados tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes corporaciones para que se centren únicamente en su core business. Todo ello bajo tarifas planas que incluyen todos los servicios, desde la implantación inicial y el mobiliario a la domiciliación, teléfono exclusivo, atención personalizada de llamadas, atención de visitas, recepción de correspondencia y paquetería, uso de salas, seguridad y acceso 24h, limpieza, etc.

“Nuestra llegada a Barcelona supone un salto en nuestra estrategia global. Estamos muy contentos de abrir las puertas de espacios de trabajo de calidad al tejido empresarial tanto nacional como internacional que desarrolla su actividad en la ciudad. Sin duda, un lugar en el que espacios de coworking y workspaces premium, como los nuestros, están empezando a poner en valor sus ventajas frente a las oficinas tradicionales”, asegura Óscar García, CEO de First Workplaces.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.