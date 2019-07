SUNSTAR GUM: La sensibilidad dental, una dolencia que afecta al 42% de la población y se agudiza en verano Comunicae

miércoles, 3 de julio de 2019, 10:31 h (CET) En la época estival, con la llegada de las bebidas frías, quienes padecen sensibilidad en la boca sufren más a la hora de ingerir algún tipo de alimento. Se caracteriza por ser un dolor corto y agudo en respuesta a estímulos externos que afecta aproximadamente a un 42% de las personas adultas. Existen soluciones para tratar la sensibilidad y siempre se deberá elegir la que proteja y fortalezca el diente. Tan sólo un 20% de los dentífricos del mercado tratan esta dolencia Llega el verano y con él los refrescos y bebidas frías. Ante esta eventualidad, cerca del 42%* de las personas adultas pueden padecer sensibilidad dental, un dolor agudo al ingerir alimentos y bebidas gélidas. Para prevenir y tratar esta dolencia existen productos especiales que protegen y fortalecen la superficie del diente, ayudando a prevenir la caries y protegiendo las encías.

¿Qué es la sensibilidad dental?

Si se tienen pequeñas fisuras en el esmalte o las encías recesivas, se deja expuesta la dentina, un área sensible de los dientes llena de pequeños túbulos. La dentina se encuentra justo encima de las terminaciones nerviosas, que reaccionan cada vez que son expuestas a un estímulo externo como la ingesta de una bebida fría. Actualmente, tan sólo un 20%* de los dentífricos del mercado están especializados en tratar esta dolencia.

¿Qué provoca?

Controlar la sensibilidad dental es importante para la salud oral, la salud general y para conseguir una mejor calidad de vida. La incomodidad asociada a ella puede poner barreras a la hora de llevar a cabo una adecuada higiene oral evitando áreas afectadas. Es por ello por lo que quien la padece tiende a cambiar la técnica de cepillado provocando que se acumule placa bacteriana y aumentando el riesgo de padecer caries, siendo esta una de las principales causas que provoca la sensibilidad dental.

¿Cómo tratarla?

Con productos especiales que apliquen doble acción y que alivien rápidamente esta sensibilidad. Los tratamientos específicos taponan y sellan los túbulos de la dentina y fortalecen la superficie del diente promoviendo la remineralización del esmalte y de la propia dentina. Además, un producto adecuado debe desensibilizar las terminaciones nerviosas para reducir así la sensibilidad dental.

SUNSTAR GUM® recomienda productos que ayuden a prevenir la caries, cuiden las encías y proporcionen un cuidado suave, como la gama GUM® Sensivital+, que combina flúor, isomalt y hesperidina (ingrediente activo natural extraído de la cáscara de naranja) que remineraliza e inhibe la degradación del colágeno, un componente principal de la dentina.

Además, un cuidado suave ayuda a reducir el riesgo de irritaciones preservando una flora oral equilibrada y aliviando rápidamente la sensibilidad dental. También es aconsejable elegir productos libres de sustancias agresivas, SLS, parabenos, alcohol, limonelo y/o linalool.

SUNSTAR GUM® realiza una gran inversión en I+D y ofrece siempre soluciones con una fuerte base científica. Es una marca especializada en salud bucodental que hace llegar sus mensajes al consumidor a través de consejos, estudios e investigaciones velando siempre por el bienestar de las encías, dientes y la salud general del cuerpo.

Acerca de SUNSTAR IBERIA https://www.sunstargum.com/es/

SUNSTAR IBERIA es una compañía especializada en el cuidado de la salud oral y es la filial española de la multinacional japonesa basada en Suiza, SUNSTAR. SUNSTAR IBERIA cubre los territorios de España y Portugal y lleva 19 años en España, contando con las principales gamas de salud dental de la compañía: GUM® y GUIDOR®.

GUM® es una marca de cuidado oral que ofrece una única y completa gama de productos de calidad, recomendados por profesionales de la odontología, para prevenir y curar diferentes patologías de la boca que están relacionadas con la salud general. En cambio, los productos bajo la marca GUIDOR® van dirigidos al profesional médico, ya que están especializados en la rehabilitación oral.

En España, SUNSTAR IBERIA cuenta con más de 40 empleados y colabora con distintas sociedades científicas para promover el cuidado de la salud oral entre la población.

La marca GUM está presente en farmacias y parafarmacias.

