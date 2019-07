Sr. Potato ocupa el 2º puesto en el Ranking de las Mejores Agencias de Publicidad en 2019 Comunicae

miércoles, 3 de julio de 2019, 10:24 h (CET) Sr. Potato, la agencia de marketing digital de Madrid, se sitúa en segunda posición en el Ranking de las Mejores Agencias de Publicidad 2019 de PubliFestival, el Festival Internacional de Publicidad Social. La entrega de premios tuvo lugar el pasado 25 de junio en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y tanto la agencia como varios de sus clientes fueron ampliamente premiados por el jurado Sr. Potato se estrena en el PubliFestival por todo lo alto

Sr. Potato, la agencia de marketing digital, ha participado por primera vez en la XIII edición de Publifestival, el Festival Internacional de Publicidad Social, y ha conseguido situarse en segunda posición en el Ranking de las Mejores Agencias de Publicidad 2019, situándose en dicho ranking por delante de agencias y empresas de renombre y amplia proyección internacional.

En concreto, Sr. Potato ha conseguido los siguientes galardones el premio honorífico a la agencia con mejor estrategia y el premio especial Agencia Gold. Además, de ser premiada por campañas de dos de sus clientes del sector de la hostelería: Room Mate Group y Hotel 3 Reyes. Premio a la

mejor innovación medioambiental en proyecto o acción social con Room Mate Ecolution; la mejor producción en spot web de Room Mate Ecolution; la mejor animación con la Felicitación Navidad de Room Mate Group; la mejor estrategia en pieza gráfica de Room Mate Hotels y el mejor diseño de identidad corporativa por la campaña y desarrollo del manual que recoge la nueva identidad corporativa de Hotel Tres Reyes.

"Estamos muy emocionados de ocupar el segundo puesto del Ranking de las Mejores Agencias de Publicidad a nivel internacional. Además, estos premios no son solo el reconocimiento al trabajo de todo el equipo de profesionales que forman parte de Sr. Potato, también los son para nuestros clientes, ya que no sólo trabajamos para ellos, sino con ellos mano a mano y eso hace que gran parte del mérito les corresponda", declara Patricia Ballesteros, Brand Manager de Sr. Potato

En algo menos de cuatro años, la agencia de marketing digital de Madrid Sr. Potato, ha conseguido labrarse una reputación como agencia innovadora y eficaz, que ha aportado importantes novedades al sector del marketing digital, como el uso de Inteligencia Artificial, la eliminación de la figura del becario en sus equipos de trabajo, la implantación de un laboratorio de innovación o incluso la comercialización de servicios a través de una "marketing Store" ubicada en su página de Facebook. Todo ello aplicado a proyectos para importantes clientes nacionales e internacionales, en sectores tan diversos como el de la ciberseguridad, la banca, la hostelería o la restauración, así como el de la alimentación y bebidas, pasando por la automoción y el marketing político. Además, la agencia ha afianzado su modelo de negocio gracias a una cuota de retención de sus clientes superior al 90% y desarrollando su cartera de servicios para adaptarse, e incluso adelantarse a veces, a las necesidades de sus clientes y del mercado en general.

Según su CEO, David de Silva, "Estos premios y la posición que ocupamos en el ranking son el fruto de estos casi cuatro años que llevamos trabajando duramente para demostrar que otro tipo de publicidad no sólo es posible, sino también necesaria. Además, demuestran que tanto el mercado como el público son receptivos a nuevos formatos y formas de comunicar, que creen un storytelling diferenciador".

PubliFestival es un evento de carácter internacional organizado organizado por la Fundación Gala con el objetivo de reconocer y premiar el papel que ejercen los profesionales, agencias, empresas y organismos del mundo de la publicidad en la sensibilización y concienciación hacia causas sociales de los consumidores, así como resaltar la importancia de la publicidad a la hora de influir en la sociedad de forma positiva y sostenible. Por ello, también ha habido lugar para el reconocimiento al trabajo creativo de jóvenes talentos, así como figuras consagradas del sector, como Pablo Alzugaray.

El jurado, este año está compuesto por grandes profesionales del sector, publicistas y creativos de la talla de David Cabrera Vázquez, Javier Vaquero, Noelia Fernández y Cristina Tello Madrid, con la inestimable figura del prestigioso publicista catalán Luis Bassat ejerciendo de presidente del mismo.

