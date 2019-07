Un juzgado de Barcelona perdona 592.924 € mediante la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

miércoles, 3 de julio de 2019, 09:47 h (CET) La Ley de la Segunda Oportunidad se está haciendo famosa y está entrando en muchos hogares españoles El Juzgado de Primera Instancia 2 de Badalona (Barcelona) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) ante el caso de NH, quien ha quedado de este modo libre de una deuda que ascendía a 592.924,15 €, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

NH acudió a Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, perseguida por cinco entidades bancarias a las que debía dinero. Tras estudiar el caso, los abogados de Repara tu Deuda iniciaron los trámites para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora NH está libre de toda deuda.

“He llegado a esta situación - explica NH - tras sufrir pérdidas empresariales. Pedí varios préstamos y llegó un momento que no podía hacer frente. Entre mi marido y yo sumamos unos ingresos de 1.849 €mensuales y, con ese dinero, no podíamos pagar toda la deuda”.

"El hecho de cada día se obtengan autos de cancelación de deuda está haciendo que muchas personas que se encuentran en una situación de bloqueo económico debido a las deudas confíen en La Ley de la Segunda Oportunidad y soliciten el servicio de abogados especialistas en nuestro país - explican los abogados de Repara tu deuda - quienes argumentan de un modo muy positivo que la Ley de la Segunda Oportunidad se está haciendo famosa y está entrando en muchos hogares que después de 4 años de su existencia y a día de hoy ni tan solo conocían".

Desde que puso en marcha su actividad en 2015, Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso a más de 6.000 personas. De los 7.540 casos en España, cancelando cerda de 8 Millones de euros de sus clientes. Repara tu deuda ha gestionado más del 89%, presumiendo de un 100% de éxito en casos finalizados. Los abogados de Repara tu deuda, especialistas en la Ley de la Segunda oportunidad señalan como claves del éxito “contar con los mejores abogados en el ámbito jurídico, utilizar la tecnología digital y no olvidar el factor humano”. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de 7 años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

Aunque esta legislación entró en vigor en España en 2015, todavía existe mucho desconocimiento acerca de ella. La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.