El futuro de las páginas de contactos para buscar pareja y conocer gente, según Wuopo.com

miércoles, 3 de julio de 2019, 08:04 h (CET) El futuro de las páginas de contactos y citas online pasará por la inteligencia artificial El escenario que presentan las web de contactos para buscar pareja o conocer gente ha cambiado y se hace más exigente en medida que lo hacen y evolucionan las nuevas tecnologías. Si hace no muchos años estas eran accesibles solo por ordenadores convencionales, actualmente el 85% de usuarios se conectan a través del móvil y por medio de aplicaciones móviles en vez de páginas web.

Así mismo el nivel de exigencia de los usuarios de estas aplicaciones ha crecido en la misma medida. Igual que en otros sectores, en el dating no dejan de proliferar nuevos sitios, pero debido al mayor conocimiento y exigencia de los usuarios, solo las que dan una respuesta específica a su demanda son las que sobrevivirán. No vale mostrar un listado de usuarios como de un catálogo de ropa se tratara sino de mostrar solo aquellos que correspondan exactamente con sus preferencias de búsqueda.

Expertos afirman que el futuro que tendrá el dating pasará por la inteligencia artificial, la cual permitirá conocer todos los datos posibles de las personas mezclándolos entre sí y de esta forma crear algoritmos de coincidencia, dichos datos a parte de extraerlos de las cookies tal y como funcionan los sistemas publicitarios actualmente, irán más allá, siendo estos captados de los perfiles de redes sociales y dispositivos móviles. Hoy en día a través de estos medios se pueden sacar datos de interés de muchas personas, la información que se encuentra e introducen muchos usuarios en estas plataformas son como un libro abierto de su vida: gustos culturales, sitios que visita, localización actual, etc.

Será interesante en los próximos años ver hasta donde puede llegar esto a nivel de privacidad. Estudios afirman que en el 2040 el 70% de las parejas se conocerán a través de internet.

A parte de esta nueva evolución por venir es indispensable disponer de un sistema multiplataforma, rápido y fácil de uso, siendo esencial cumplir con determinados requisitos:

Control y moderación de perfiles

Llevar un control de los perfiles que se registran y comprobar su veracidad es primordial a la hora de mostrar los resultados que el usuario está buscando. No vale cualquier perfil.

Nivel de coincidencia y geolocalización

Las personas que se registran en estos sitios requieren una respuesta acorde según sus preferencias tanto culturales, rangos de edad, estilo de vida, orientación sexual y localización. Dar una respuesta concreta a esta búsqueda es crucial para ofrecer el servicio que el usuario demanda.

Comunicación y alertas

Ofrecer los medios necesarios a los usuarios que quieran comunicarse entre ellos si así lo deciden, siendo la forma más habitual a través de un canal de chat privado y disponer de un sistema de alertas y avisos al usuario cada vez que se encuentre coincidencias con sus preferencias de búsqueda.

El equipo de Wuopo.com lleva en el sector del dating desde 2002, Wuopo actualmente está disponible en diferentes países y plataformas, web, móvil y aplicaciones tanto en Android como IOS.

Más información: https://www.wuopo.com

