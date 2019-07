La colección de gafas de sol Guillermina Baeza By Cione triunfa en la 080 Barcelona Fashion

La reconocida y prestigiosa Guillermina Baeza ha presentado en Barcelona su nueva colección de moda de baño, The Past Is Not Gone, en la 080 Barcelona Fashion, coincidiendo con su cuadragésimo aniversario sobre las pasarelas de todo el mundo. Las modelos lucieron, a juego con sus trajes de baño, gafas de la colección Premium Guillermina By Cione La reconocida y prestigiosa Guillermina Baeza ha presentado en Barcelona su nueva colección de moda de baño, The Past Is Not Gone, en la 080 Barcelona Fashion, coincidiendo con su cuadragésimo aniversario sobre las pasarelas de todo el mundo.

Esta nueva colección, inspirada en los tiempos maravillosos de la década de los icónicos años 90 a los que rinde homenaje, ha sido creada para una mujer atrevida y llena de energía. La generación de los 90 sigue pisando fuerte, y no renuncia a su feminidad y libertad, ni a la orilla del mar. Así, los bañadores GB reflejan su admiración por aquella época con tejidos de lurex en colores y estampados de ensueño. Asimismo, la colección homenajea a la Barcelona que despertó en el año 92, para no volver a dormir. Su brillo se encuentra en los tejidos lisos metalizados, que reflejan la luz inigualable de la Ciudad Condal y del Mediterráneo. “Fue entonces cuando la moda española se abrió al mundo. Aquella magia, además del glamur de las estrellas de la pasarela de los noventa, son los referentes de The Past Is Not Gone”, explica Belén Larruy, directora creativa de GB.

Las modelos lucieron los nuevos trajes de baño GB en el Port Marina Vela de Barcelona, vistiendo con ellos gafas de sol de la colección Premium Guillermina By Cione, una edición limitada de nueve monturas, Made in Spain, fruto de la colaboración entre Cione Grupo de Opticas y la propia Guillermina. De formas redondas, sensuales, y en perfecta sintonía con los trajes de baño, sus colores evocan inmediatamente el mar en las miradas ajenas, y son el complemento ideal para vestir, junto al agua, en cualquier momento del verano. Los materiales de las monturas tienen, además, referencias a los tejidos que GB ha usado para confeccionar las prendas de baño. “Presentar una colección de gafas junto a nuestros bañadores GB ha supuesto superar un desafío, de la mano de Cione Grupo de Opticas, una empresa maravillosa con la que hemos establecido una colaboración fructífera y que queremos prolongar en el tiempo”, afirma Larruy, puesto que las Guillermina Baeza By Cione “contienen la esencia de nuestra marca”, añade.

Para Larruy, traje de baño y gafa de sol están íntimamente ligados en un conjunto al que GB aporta algo diferente. “Hablamos de un momento en el que la mujer necesita la gafa. Tenemos ideas comunes, creo que podemos aportar mucho al mundo de la óptica y que ambos equipos de diseño, GB y Cione, hemos plasmado ya en esta colección”, afirma.

En líneas generales, y también las gafas, la nueva colección GB hace un guiño a las prendas más emblemáticas de la marca. Sus nuevas formas incorporan las iniciales, icónicas de GB, para darle a la colección un toque clásico pero contemporáneo a la vez. Como todos sus trabajos, esta colección destaca por su diseño, innovación, sostenibilidad, calidad y ética. “La huella de Guillermina está en la creatividad innovación, también en los tejidos, calidad, feminidad y en la ética de los procesos de fabricación, marca de la casa, que expresamos con colores intensos, y con mucha luz, porque el brillo del Mediterráneo nos da visión de futuro, y con formas y patrones que sientan bien, dando mucha importancia al bañador. La colección respira arte”, define Larruy.

Al hecho de la presentación de la colección se ha unido que la marca ha celebrado su 40 aniversario sobre las pasarelas, algo que no pasó desapercibido para 080 Barcelona Fashion, que premió a la diseñadora. “El secreto de mantenernos tantos años en candelero es la amplitud de nuestra mirada, no tener miedo al cambio, y no mirar hacia atrás. Utilizamos la experiencia, pero para mirar hacia delante”, señala Larruy apuntando como referente a una de las frases icónicas de la marca: “La moda es un presente con mirada hacia el futuro; La moda es innovación”.

GB invitó a ópticos de Cione con negocios en Barcelona a presenciar el desfile y a la posterior celebración, en el restaurante Port Vela. “Es un orgullo haber visto desfilar la colección Guillermina By Cione por la pasarela de 080 Barcelona Fashion. Las gafas son magníficas”, valoraba uno de los invitados, Liborio García (Optica García-Mataró).

También estuvo presente el director general de Cione, Miguel Angel García. “Las monturas de Cione son moda, y moda de pasarela. Estamos entusiasmados con nuestra colaboración con una de las grandes, como es Guillermina Baeza, una marca de prestigio con la que ha habido una perfecta sintonía y con la que esperamos emprender colaboraciones futuras”, afirmó. Después del desfile, los invitados pudieron disfrutar de la fiesta acompañados por un magnífico catering y de VIPs que se acercaron a conocer la colección, como Paloma Lago, Alejandra Prat, Elsa Anka o Thais Henriquez.