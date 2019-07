Ya es posible pagar el taxi en Madrid con WeChat Pay o Alipay gracias a la fintech PayXpert Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 17:08 h (CET) Más de 1.500 vehículos ofrecerán los dos sistemas de pago más usados en China que suman el 90% de las transacciones móviles. Gracias a este acuerdo, PayXpert acompaña a los taxis de Madrid en su proceso de digitalización. Cerca de un millón de turistas chinos visitan cada año nuestro país con una media de gasto de 2.500 euros por persona PayXpert, fintech especializada en la integración y gestión de las más innovadoras soluciones de pago para cada negocio, acaba de firmar un acuerdo con Tele-Taxi Madrid para acompañar a esta organización en su proceso de transformación digital. A partir de ahora, los más de 1.500 vehículos que circulan por Madrid podrán ofrecen a sus clientes la opción de cobrarles el servicio de transporte a través de WeChat o Alipay, los dos sistemas más usados en China para realizar transacciones sin efectivo ni tarjetas y que suman el 90% de las operaciones con móviles de ese país. Gracias a esta alianza, los cerca de un millón de turistas chinos que visitan cada año España también podrá pagar sus desplazamientos en la capital de forma fácil y segura a través de sus móviles.

“Estamos muy orgullosos de que Tele-Taxi haya apostado por dar un paso más en la digitalización de sus servicios de la mano de PayXpert. Hemos integrado tecnológicamente a su solución de reservas (Spartan) nuestros servicios de cobro y, desde ahora, directamente cualquier taxista podrá ofrecer a sus clientes que realicen el pago con su propia aplicación de WeChat Pay y o Alipay”, explica Raúl Sánchez, director de operaciones de PayXpert en España.

Los taxistas sólo tendrán que clicar en el icono correspondiente de la pantalla de su TPV y, a continuación, deberán introducir el monto del servicio. Si el usuario está conforme, aparecerá entonces en la pantalla el código QR que el mismo cliente ya podrá escanear con su aplicación WeChat Pay o Alipay y, directamente a través de su teléfono móvil, confirmar la transacción. Así, todo el proceso de pago se realiza de forma segura, sin necesidad de tener dinero en efectivo o de usar tarjetas de crédito.

El turismo procedente de China es uno de los que más está creciendo en nuestro país y cerca de un millón de personas visitan España cada año con un gasto medio de 2.500 euros. En este sentido, y tal y como explica el responsable de Tele-Taxi, Marcos Rodríguez, "si para Madrid el turismo chino es un agente fundamental, lo es también para el sector del taxi como actor parte de la ciudad. Por este motivo, fieles a nuestro compromiso de ofrecer un servicio público de calidad para todos los ciudadanos, este tipo de aplicaciones y herramientas suponen un paso más a la hora de facilitar que los usuarios, en este caso los procedentes de China, puedan disponer de un taxi y realizar el pago de la forma más rápida y sencilla para ellos".

PayXpert, expertos en métodos de pago alternativos locales

PayXpert es una compañía especializada en pagos alternativos locales. Ofrecen a cualquier negocio que esté buscando la internacionalización de su actividad los métodos más adecuados a los hábitos de pago locales o de una comunidad concreta. Los clientes de PayXpert pueden ganar tiempo y eficacia gracias a las opciones para transacciones que les proporciona esta fintech que cuenta con más de 150 métodos de pago y procesa en más de 40 monedas diferentes.

Actualmente PayXpert dispone de varias oficinas en Europa (Reino Unido, España, Alemania y Francia) y Asia (Taiwán), para asegurar así que cubre la mayoría del territorio donde opera y que puede ofrecer en cada una de estas zonas los métodos de pago más adecuados.

Sobre PayXpert

PayXpert es una fintech especializada en la integración y gestión de las mejores y más innovadoras soluciones de pago para cada negocio, aportando siempre la máxima seguridad en las transacciones de compra.



Creada en 2009, actualmente cuenta con más de 150 métodos de pago y procesa en más de 40 monedas diferentes. En España, por ejemplo, PayXpert es el único socio oficial de WeChat Pay y Alipay, los métodos de pago más utilizados en China. Su conocimiento y experiencia sobre otros mercados más avanzados en pagos digitales, como es el asiático, hace que pueda aportar a sus clientes lo último en tecnología de pagos.

Gracias a la aplicación de business intelligence, los clientes pueden tener siempre disponible toda la información necesaria para la toma de decisiones de forma rápida y sencilla. Asimismo, con el objetivo de salvaguardar los datos del usuario y utilizando la tokenización, los clientes de PayXpert tienen la opción de realizar transacciones recurrentes, suscripciones y pagos de un solo clic de forma segura.

Sobre Tele-Taxi

Tele-Taxi es una sección de la Federación Profesional del Taxi, inscrita como Centro Especial de Empleo de la Comunidad de Madrid con el número 6, que lleva prestando servicio al usuario desde hace más de 30 años, 24 horas al día los 365 días, contando entre sus miembros con los profesionales más competentes del sector.

Dispone de una amplia flota con más de 1.500 vehículos conectados a la plataforma de gestión de flotas más moderna del mercado, con conexión permanente con el 112, sistema GPRS de transmisión de datos y TPVs electrónicos para el cobro de todo tipo de tarjetas de crédito. Su objetivo es ofrecer un servicio integral gracias a la adaptación a las nuevas tecnologías de comunicación.

