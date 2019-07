Hotelescincoestrellas.net destaca al Meliá Sancti Petri como mejor hotel del año Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 16:55 h (CET) El comparador de hoteles de lujo con más visitas del momento propone un reconocimiento al hotel Meliá Sancti Petri ubicado en la provincia de Cádiz, España Cada vez es más difícil encontrar cadenas hoteleras capaces de destacar ente su competencia ya que a día de hoy el sector del turismo sigue siendo uno de los mercados más innovadores que existen.

Tanto así que muchas de las tecnologías punteras las se pueden ver en hoteles de lujo de New York donde se pueden encontrar sistemas de Inteligencia Artificial para la gestión del bienestar de los huéspedes entre otras muchas innovaciones.

Como ejemplo de innovación en este campo se puede recordar el Trident Hotel, ubicado en Mumbai, India. Un hotel que ha sabido implementar todos los factores tecnológicos en auge para ofrecer mayor satisfación a sus huéspedes.

En esta ocasión es noticia el hotel Meliá Sancti Petri, quien ha sido reconocido por la plataforma de comparación de hoteles de lujo Hotelescincoestrellas.net.

Un hotel ubicado en Cádiz que recibe su nombre del conocido campo de Golf Sancti Petri, el cual se ubica a tan solo unos metros del complejo hotelero.

El hotel Meliá Sancti Petri ha sido reconocido por sus innovaciones en dispositivos de adaptación para personas con movilidad reducida y por su laboriosa gestión del trabajo a través de sistemas informáticos bien implementados.

Aparentemente dos simples puntos que distan de ser la clave del éxito en un hotel de lujo, pero cuando se trata de lujo todo suma. Este hotel lleva años destacando en características más esenciales como la comodidad, el bienestar de los huéspedes, la limpieza, etc.

Una vez suplidas esas necesidades toda innovación o ventaja añadida suma puntos para dar lo mejor de un hotel y poder tener reconocimientos de referentes del mercado, como en el caso de este comparador de hoteles de lujo.

