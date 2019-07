La versatilidad de las pelucas, por peluca.net Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 16:35 h (CET) Las pelucas son un recurso estilístico capilar utilizado tanto para completar disfraces como para vestir en el día a día. Depende de su calidad y el tipo de fibras utilizadas para diseñarla, podrá usarse para un momento determinado u otro Las pelucas tienen multitud de usos conocidos. Las pelucas de pelo artificial suelen ser destinadas al mundo de los disfraces, al ser de uso ocasional. Las pelucas de pelo natural pueden utilizarse para uso diario, siendo uno de sus principales usos para pacientes oncológicas que hayan perdido el pelo.

No obstante, cualquier aficionado a cambiar de look puede hacerse con una peluca natural para poder variar su color y su corte de pelo a su gusto.

Las pelucas de pelo natural suelen tener un precio mucho más elevado, pero también tienen ventajas frente a las pelucas de pelo artificial: pueden cambiar de color aplicando tintes químicos, alisarse o rizarse con planchas de pelo y rizadores y lavarse fácilmente con champús u otros productos, al igual que el pelo natural del cuero cabelludo. Para niños o adolescentes que deseen cambiar de pelo de vez en cuando, pueden optar por adquirir una peluca de cabellos artificiales y así poder jugar con ellas o hacerse selfies.

Pelucas para disfrazarse en Carnaval o Halloween

La tienda online peluca.net es uno de los referentes en la red para comprar pelucas tanto artificiales como naturales al mejor precio. Disponen de una amplia variedad para todos los gustos y ocasiones. Sus top-ventas están formados por un amplio catálogo de pelucas para disfraces.

Las pelucas Burlesque son muy utilizadas para la época de Carnaval, o para disfraces más atrevidos. Son pelucas de estilo cabaret diseñadas especialmente para mujeres, tanto de pelo largo como corto, y pueden estar peinadas de forma lisa o rizada.

Para los más pequeños, las pelucas de Trolls son una forma muy original de disfrazarse igual que en su película favorita. Son pelucas artificiales de pelo corto, muy cómodas de llevar y fáciles de poner.

