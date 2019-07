Escogiendo el rizador de pelo perfecto, por rizadordepelo.eu Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 16:43 h (CET) En el sector de la peluquería existen numerosos fabricantes que comercializan multitud de modelos distintos de rizador, algunos requieren más maña con el dominio de las ondas, y otros simplifican considerablemente la tarea El pelo rizado y ondulado está de moda. En cualquier look de las pasarelas y eventos más importantes a nivel mundial están presente los peinados con diferentes tipos de ondas, más marcadas o más sueltas. Para pelos que no sean rizados de forma natural, se diseñaron los rizadores de pelo, para poder calentar los mechones de forma térmica y darles una forma curvada y ondulada. Al aplicar una temperatura tan alta como la que utilizan las planchas de pelo, el cabello se mantiene rizado durante largos periodos de tiempo, aunque siempre es buena idea darle un acabado final con laca o un spray fijador.

Tipos de rizadores de pelo

Los rizadores cónicos son los aparatos rizadores más clásicos y utilizados en peluquería. Son ideales para poder hacer diferentes tipos de rizo, desde más pequeños y finos hasta más grandes y gruesos.

Para las personas que necesiten rapidez y no se les de muy bien el mundo de la peluquería, existen rizadores automáticos en los que se introduce un mechón de pelo, la plancha lo 'absorbe' y le da forma de rizo mientras lo calienta. Este modelo fue popularizado por la marca de peluquería Babyliss, y fue posteriormente copiado por otras marcas low-cost.

Al igual que los famosos cepillos alisadores, existen los cepillos rizadores, que son más rápidos de utilizar, ya que planchan y peinan a la vez. Marcas profesionales como Termix disponen en su catálogo de este tipo de cepillos, muy útiles para dar un toque de peinado al cabello de forma rápida y sencilla.

Tiendas on-line para comprar rizadores de pelo

En el e-commerce rizadordepelo.eu disponen de una amplia variedad de modelos de rizadores de pelo para todos los gustos y bolsillos. Disponen de las marcas más demandadas y populares del mercado, como el rizador de pelo de Lidl, muy cotizado por su bajo precio y su exitoso funcionamiento, y el rizador de pelo Rowenta de El Corte Inglés.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.