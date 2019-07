Cómo se han convertido las camisetas de la NBA en la prenda de moda, por Camisetasnba.net Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 16:23 h (CET) Fan o no fan, las camisetas de la NBA son todo un clásico en el streetwear No hay ninguna duda de que las camisetas de la NBA se han convertido en un icono de la moda en la cultura popular. El baloncesto se convirtió en un deporte amado por todo el mundo y que estaba muy ligado a la cultura del hip-hop. A finales de los 80 y principio de los 90 con la aparición de nuevas estrellas en el mundo del baloncesto, todo el mundo quería apoyar a sus jugadores favoritos como Michael Jordan, Shaquille O’Neal o Karl Malone.

Es interesante como esto ha evolucionado en los últimos años y ahora estas camisetas se han convertido en todo un símbolo de la cultura popular y el estilo deportivo. Tanto hombres como mujeres, llevan camisetas de la NBA en su vestuario más casual y pueden encontrarse en todas las grandes superficies no solo en la planta de deportes.

Camisetasnba.net afirma que con el resurgimiento del streetwear, muchas marcas se han inspirado en la tendencia del baloncesto para sus colecciones en las que utilizan su propio logo en vez del de un equipo original. Hay mucha gente que no sigue el baloncesto pero que sin embargo, quiere ir a la moda y ponerse una de estas camisetas, por lo que hay una gran demanda de las camisetas de NBA de diseño.

Ahora es muy fácil identificar en cualquier parte del mundo una de las camisetas de la NBA de los Golden State Warriors. Por desgracia, las falsificaciones en este tipo de prendas son inevitables. Existe mucha demanda y los precios tan bajos de estos vendedores no ayudan. Es por eso que las marcas ahora apuestan por la tecnología y materiales innovadores para crear prendas más exclusivas para los amantes del baloncesto.

Debido a que estas prendas han sido fabricadas con la última tecnología en fibras para aportar una mayor transpiración especialmente cuando se practica este deporte, las camisetas de la NBA se han convertido en la camiseta perfecta para estos días más calurosos del verano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.