La respuesta a la contaminación de la moda se encuentra en las máquinas de coser, por Maquinascoser.net Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 16:27 h (CET) Las ventas de maquinas de coser han ido aumentando en los últimos años y es lo mejor que le podría haber pasado Teniendo una gran cantidad de tiendas de retail con precios muy bajos a pie de calle y que gracias a Internet y las tiendas online, se puede conseguir cualquier prenda de cualquier parte del mundo, comprar una máquina de coser a estas alturas parece un poco absurdo. Sin embargo, es algo que puede cambiar la vida y sobre todo, mejorar la huella ecológica.

La industria del retail es una de las más contaminantes y el hecho de que la durabilidad de la ropa ha disminuido, ya no parece tan absurdo comprarse una máquina de coser. El DIY, en español “hazlo tú mismo” que se puso de moda hace unos años y sigue siendo muy popular y va a continuar creciendo en un futuro, es una de las razones por las que ha habido un aumento de compra de máquinas de coser en los últimos años según Maquinascoser.net.

La gran ventaja del DIY es que se huye de las prendas supercomercializadas y esa prenda no la va a tener nadie más. Es algo más personal y que representa a la persona más fielmente. Pero sin duda, la gran ventaja es que al fabricar ropa propia, no contribuyes económicamente a la destrucción del medio ambiente.

Para aquellos que les gusta la estética vintage, las máquinas de coser Singer antiguas son todo un clásico que aún sigue funcionando, pero actualmente las máquinas de coser de Amazon son más modernas están hechas con muchas ventajas y facilidades para los principiantes que se adentran en el mundo de la costura.

Además coser llega a ser toda una experiencia de relajación para muchas personas y gracias a los cursos de costura de muchas asociaciones, esta actividad sigue siendo relevante en el presente con programas en televisión relacionados con la costura. Así que ya no hay excusas para no aprender a utilizar una máquina de coser.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.