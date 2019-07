La gama Lumnia de Rentokil Initial combate las plagas de moscas Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 16:15 h (CET) El sistema insectocaptor Lumnia, de Rentokil Initial, acaba con las moscas de forma limpia y segura El verano no es solo playa, sol y arena. Las altas temperaturas, propias de esta estación, crean el ambiente propicio para la reproducción de plagas de temporada como las moscas, los mosquitos, avispas y otros vectores que- según la Organización Mundial de la Salud- son capaces de transmitir más del 17% de las enfermedades infecciosas y provocan cada año más de 700.000 muertes. Las moscas en concreto –con unas 120.000 especies en el mundo- son responsables de la transmisión de enfermedades potencialmente mortales como la salmonelosis, la Escherichia coli, el Campylobacter y el Helicobacter, y además juegan un rol destacado en el contagio de infecciones bacterianas y diarreicas como la disentería o el temido cólera, por lo que su control es necesario.

Orientado a negocios de tipo y muy específicamente a hoteles, hostelería e industria alimentaria, la multinacional dedicada a la eliminación de plagas, Rentokil Initial, ha presentado su gama de aparatos insectocaptores Lumnia, que atraen, matan y encapsulan moscas. Estos insectos se quedan atrapados en el interior del aparato, eliminando cualquier riesgo de contaminación cruzada.

Tecnología de punta para la reputación empresarial

En locales comerciales de alimentación y restaurantes, las moscas suelen estar presentes debido a que es un hábitat en el que se pueden desarrollar fácilmente y la presencia casi continua de puertas abiertas que permiten su acceso al interior de los locales. Su mera presencia es asociada con insalubridad, al punto que se registran importantes pérdidas económicas en el 45% de los casos de infestaciones por moscas.

Con el fin de resolver problemas de imagen y reputación en negocios, así como los riesgos asociados a la salud, Rentokil Initial ha desarrollado el sistema Lumnia, con tecnología de iluminación LED patentada, altamente efectiva en cualquier tipo de entornos e industrias. Se trata de un sistema de encapsulado que combina luz LED ultravioleta y planchas adhesivas y que cuenta con una serie de ventajas importantes respecto a productos similares, como son el ajuste automático de luz entre el día y la noche, un consumo energético menor (hasta un 61% menos que con otros insectocaptores) ajustable según la estación del año y un diseño innovador que impide que las moscas atrapadas en su interior no sean visibles.

La tecnología detrás de Lumnia se basa en la atracción de los insectos voladores por la luz UVA. Tras múltiples estudios, Rentokil Initial decidió sustituir los tradicionales tubos fluorescentes por iluminación LED, que ofrece un doble beneficio: mayor efectividad en la captura debido al mayor alcance de las luces LED y menor gasto de energía.

Distintos modelos para cada entorno

El sistema de última generación tiene un diseño discreto, integrable en cualquier decoración y entorno y está disponible en tres versiones:

Lumnia Standard: es el primer dispositivo LED ideado por Rentokil Initial para capturar moscas en cualquier entorno, especialmente bares y restaurantes, hoteles, supermercados y pequeña industria alimentaria. Está adaptado para el ahorro de energía y su iluminación es regulable según el entorno.

Lumnia Ultimate: enfocado en el control de moscas en entornos muy exigentes y con tolerancia cero a la presencia de plagas como industria alimentaria, hipermercados, logística de alimentación e industria farmacéutica, entre otros. Cuenta con tres lámparas LED negras que le aportan un mayor radio de influencia y un 30% más de efectividad atrapando moscas que los otros modelos, por lo que está pensado para grandes espacios.

Lumnia Compact: es el modelo más reciente de la gama Lumnia, más discreto y pequeño que los otros modelos y con uno de los menores consumos energéticos del mercado, debido a su único pero potente LED de 11W. Dirigido a clientes de riesgo de contaminación relativamente bajo, como pequeños comercios o recepciones. Puede instalarse en cualquier superficie plana.

