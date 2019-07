El Country Manager de SiteGround, primer español en liderar el equipo de contenidos de la WordCamp Europe Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 15:36 h (CET) José Ramón Padrón, Country Manager en España de la empresa de Hosting SiteGround ha sido el primer español en liderar el equipo de contenidos de la WordCamp Europe celebrada la semana pasada en Berlín. La convención contó con ponentes de la talla de Fernando Tellado, una de las personas más influyentes de la comunidad WordPress en España y Embajador de marca de SiteGround WordCamp Europe 2019, la mayor convención organizada por voluntarios y a través de la Fundación WordPress, ha tenido una gran representación española entre sus participantes. Contó con José Ramón Padrón, Country Manager en España de SiteGround, como responsable del equipo de contenidos y organizador, encargado de la elección de ponentes, charlas, y talleres, y con un equipo de siete personas a su cargo, entre ellos David Aguilera de Nelio Software. Además hubo organizadores de España también en los equipos de voluntarios, Attendee-services, así como un gran número de voluntarios procedentes de las comunidades WordPress de todo el país.

Con un enorme éxito de participación, se vendieron más de 3200 entradas, la WordCamp Europe 2019, que este año se celebró entre el 20 y el 22 de junio en Berlín, ofreció diversas ponencias y talleres de gran nivel y SiteGround estuvo también presente con cuatro ponentes en diferentes conferencias y un taller.

Durante tres días asistentes de hasta 97 países escucharon charlas sobre WordPress, acudieron a talleres y contribuyeron personalmente al desarrollo de WordPress, siendo esta contribución la base del desarrollo del software Open Source.

Según José Ramón Padrón “estos eventos son el punto de encuentro a nivel mundial de todos aquellos que apoyan el ecosistema WordPress tanto en la parte de contribución, como de negocios. Es nuestra gran fiesta, donde podemos poner cara a los compañeros con los que trabajamos día a día en remoto, en un entorno colaborativo en el que se hace apología del Internet Libre. Venimos a aprender cosas nuevas, pero también a colaborar en el desarrollo de la plataforma”.

El plato fuerte de este evento vino de la mano del co-creador de WordPress, Matt Mullenberg, que habló de las novedades de la plataforma para 2020 y a cuya ponencia acudieron más de 2000 personas. Además, los asistentes a la WordCamp pudieron disfrutar de la charla de Brian Teeman (co-fundador de Joomla), Aleyda Solís (una de las especialistas en SEO más reconocidas a nivel mundial) y de Fernando Tellado (autor del blog más importante sobre WordPress en español, ayudawp.com). La comunidad WordPress es una comunidad muy inclusiva, algo que se pudo comprobar viendo el calendario de charlas y talleres, donde el ratio de presencia de charlas de mujeres fue del 42%.

Para el líder del equipo de contenidos de esta WordCamp, “ha sido una experiencia increíble el trabajar con voluntarios de tantos países. Es muy enriquecedor conseguir que todo transcurra bien, aunque han sido muchos meses de trabajo, dedicándole al evento entre 3 y 4 horas al día desde el mes de octubre hasta el día de hoy. Pero ha sido un reto impresionante y todo gracias al trabajo en equipo”.

SiteGround volverá a patrocinar la próxima edición de la WordCamp Europe, que el año que viene se celebrará en Oporto entre el cuatro y el seis de junio, donde se espera la asistencia masiva de colaboradores españoles dada la cercanía al país anfitrión y a que la española es la segunda comunidad de WordPress más grande del mundo.

Acerca de SiteGround

SiteGround es una empresa proveedora de soluciones de hosting que ofrece servicio de alojamiento web y garantiza el mejor rendimiento para los proyectos web de diferentes negocios. En la actualidad aloja más de 2.000.000 de dominios y facilita la creación y gestión de sitios web de forma sencilla, con la instalación y soporte experto en tecnologías Open Source como WordPress.

