El verano, un tiempo de bajas fingidas, según Detectives.Online y Detectives Sevilla

martes, 2 de julio de 2019, 13:12 h (CET) Las vacaciones, el buen tiempo y los viajes hacen que algunos trabajadores decidan prolongar su periodo vacacional con una baja laboral por incapacidad temporal. Detectives.online y Detectives Sevilla, agencias expertas del sector de la investigación privada desvelan las claves de este fenómeno A principios de año, el Ministerio de Trabajo dicto una resolución en fecha de 28 de marzo de 2019, en relación a dar herramientas a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, estableciendo un plan general de actividades preventivas, por las cuales la Seguridad Social, mediante la colaboración con mutuas, realizaran unos protocolos de actuación para paliar el incremento de bajas, todo ello en respuesta al incremento anual de absentismo laboral, que llegó a un récord en 2018 de más de 1.014.707 personas es decir el 5,3% del total de ocupados.

Con este panorama, que se supone un gasto de 85.140 millones, el equivalente a siete puntos del Producto Interior Bruto, según refleja un estudio realizado por Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), no es de extrañar que las empresas empiecen a plantearse tomar medidas serias contra el absentismo laboral, en especial al relacionado con las bajas fingidas.

El verano es una época especialmente sensible en lo relacionado a las bajas, ya que casualmente muchas de ellas se suelen encuadrar en fiestas, en puentes y evidentemente en temporada estival. Donde una baja bien elegida, puede aumentar en mucho el tiempo vacacional o ganar un dinero extra.

La baja laboral es un derecho adquirido por los trabajadores, y que nunca puede ser motivo de despido, pero en estos casos el trabajador sigue percibiendo el sueldo o una parte de el sin ir a trabajar. Pero este derecho, puede convertirse en un arma de doble filo, ya que el trabajador puede usar las bajas para presionar al empresario, o incluso usarlas para trabajar en negro y obtener dos salarios al mes.

Muchas empresas han comenzado a poner cartas en el asunto, y contratar a detectives privados para obtener pruebas sobre bajas fingidas. Estos profesionales se encargan de realizar seguimientos y comprobar la realidad de los hechos alegados por el trabajador, por el que buscan cualquier circunstancia o acto que se contradiga con el utilizado por el trabajador para solicitar la baja.

La profesión de detective privado en España está regulada por el Ministerio del Interior, y estos profesionales deben cumplir unos requisitos específicos de formación, salud y condición legal que permita obtener una licencia profesional para ejercer en la investigación privada. En la actualidad existen en España más de 5000 licencias, de las cuales más de la mitad se encuentran activas.

Entre muchas agencias, Detectives Online lleva más de 20 años en Alicante, ofreciendo servicios de investigación privada, y son las bajas fingidas uno de sus servicios más solicitados, especialmente en estas fechas. "Hay muchos trabajadores fijos que tienen su trabajo habitual, pero ven en verano una magnifica oportunidad de trabajar en temporada, o con un familiar, para obtener dos sueldos a la vez. Solo hay que imaginar que su salario de baja y el salario que gana en negro, en tan solo 4 meses pueden llegar a cubrir el salario de un año. Esto es algo más normal de lo que parece".

A la hora de probar este tipo de bajas, existen complicaciones en el ámbito legal, puesto que los empresarios deben demostrar los hechos para poder realizar un despido procedente, por esa razón, usar detectives privados para obtener estas pruebas, es la forma legal de obtener pruebas que proporcionen ciertas garantías a los empresarios. Este tipo de investigaciones necesitan de al menos 3 días de investigaciones, de forma que puedan probar que es la norma, y no un hecho fortuito, o una coincidencia.

"En las investigaciones sobre bajas fingidas empieza perdiendo el empresario, ya que la legislación suele proteger al trabajador por encima de los intereses del empresario, por esa razón nos contratan, para conseguir las pruebas que necesitan desde una fuente totalmente imparcial, que demuestre la realidad de los hechos".

"La labor esencial del detective privado a la hora de investigar una baja fingida, es la de documentar mediante pruebas ya sean escritas, de audio o de vídeo, que la persona que se encuentra de baja fingida, está realizando una actividad económica habitual o de que se encuentra realizando actividades o conductas que son incompatibles con su condición médica", como señala Detectives Sevilla, otra de las mejores agencias de detectives privados a nivel nacional, con sede en Sevilla.

"En las bajas fingidas tenemos habitualmente 3 tipos de investigado, aquel que busca trabajar lo menos posible, el que tiene un trabajo en negro, y el que quiere presionar a su empresa para obtener algún tipo de beneficio o compensación".

Los efectos negativos que produce una baja laboral son muy perjudiciales para una empresa, desde su bajada de producción, que puede afectar gravemente a la economía de la empresa, así como puede producir un efecto llamada a otros trabajadores, ya que si alguien esta aprovechando esa situación, puede llamar a otros a realizar lo mismo. De ahí que los empresarios deban evitar este tipo de situaciones obteniendo profesionales que puedan ofrecerles determinadas garantías en caso de ir a juicio.

El coste del servicio de un detective privado no mantiene un mismo precio, ya que depende de la situación, la complejidad, los horarios, y todo lo concerniente al tipo de servicio. Sin embargo, las tarifas suelen rondar los 60 € por hora de servicio de investigación junto a otros conceptos. Normalmente se realizan 3 días de servicio en la mayoría de las investigaciones, sobre todo las que tiene una finalidad judicial.



