8 consejos para evitar el robo de la casa en verano, según Projammers.com

Con la llegada del verano y los desplazamientos, se dispara el número de robos en los domicilios. Projammer, expertos en seguridad, desvelan las claves de la protección más eficaz ante este tipo de delitos contra el patrimonio En el verano llegan las vacaciones, y con ellas el descanso. Son muchas las familias que dejan su vivienda vacía, para viajar a otras provincias y disfrutar del buen tiempo o la playa. Es por eso, que en esta temporada los ciudadanos pasan más tiempo fuera de casa.

Las personas desean alejarse durante sus vacaciones de sus rutinas y de los lugares que suelen frecuentar, cambiándolos a ser posible por un sitio más fresco, cerca de la costa. Sin embargo, no todos los ciudadanos se van de vacaciones, puesto que de hecho, para los ladrones, el verano es su temporada favorita y paradójicamente, cuando más trabajan, y aprovechan que no hay residentes para entrar en viviendas fácilmente. De hecho, en verano es el tiempo en el año donde más robos de viviendas se producen, aproximadamente unos 100.000 robos con fuerza, solo en temporada estival.

Expertos como la empresa Projammers, coinciden en afirmar que no existen formulas mágicas para evitar que los ladrones entren en una casa, pero si se toman unas medidas mínimas de seguridad, es posible complicarles tanto la vida a los ladrones que desistan de entrar y busquen una casa más vulnerable.

Ante todo precaución

Los ladrones no suelen entrar al azar en una vivienda, sino que suelen seleccionarla como objetivo y vigilarla. Por ello, suelen dejar señales, suelen poner chivatos y elementos en puertas para indicarles que la casa no está habitada. Por lo que, ante el menor indicio: extraños símbolos o pintadas en la puerta del domicilio, o si se observan que dejan elementos imperceptibles en la puerta, como chivatos de papel o cinta adhesiva, o cualquier elemento fuera de lo habitual, puede indicar que esa casa esté siendo vigilada. Se debe prestar especial atención al salir, para ver si hay alguien por la zona controlando las actividades que se realizan.

Que no parezca que el domicilio se encuentra solo

Antes de salir conviene comprobar las puertas y ventanas, y dejarlas todas perfectamente cerradas, sin embargo, el hecho de bajar del todo las persianas puede estar indicando que no hay nadie en la vivienda, y facilitará la elección a los ladrones, puesto que es un símbolo muy característico de que la casa está vacía y de que es el momento idóneo para entrar.

Con el timbre pasa lo mismo; se puede pensar que si se desconecta los ladrones no sabrán si hay alguien o no, pero realmente no es así, un timbre desconectado puede crear sensación de vivienda sin electricidad o vacía.

Dejar las cosas guardadas o recogidas, puede indicar también que el propietario se ha ausentado. Algo tan insignificante como haber recogido completamente los toldos, juguetes, mesas del jardín, y otros enseres, puede indicar que sus moradores no están.

El desvío de llamadas del domicilio suele ayudar bastante, dado que, en ocasiones, es posible que los ladrones llamen al teléfono de la casa, por lo que desviarlo a un móvil puede ser una buena idea, así si los 'amigos de lo ajeno' llaman, el propietario podrá responder como si estuviera en casa.

Por otro lado, hay dispositivos de domótica y automatismos que permiten gestionar remotamente o mediante horarios, que se enciendan luces, televisión, radios o reproductores y otro tipo de dispositivos. Con ello, se puede crear la sensación de actividad dentro del domicilio. E incluso instalar luces y grabaciones con sensor de movimiento, de forma que cuando detecten a alguien se enciendan poco después o accionen un reproductor con voces o ladridos de perro. Por la noche, hay que tener iluminados los accesos y/o espacios exteriores.

Si todo esto no es suficiente, conviene emplear métodos profesionales.

Blindarse ante los ladrones

Hoy en día, invertir en seguridad de una vivienda no es tan caro como antaño, hoy por hoy se encuentran puertas de seguridad y cristales de seguridad por unos precios más que aceptables. El cambiar una puerta y sustituirla por una blindada con cerrojo especial, puede hacer cambiar de idea a los cacos. Ya que no solo tendrán que armar bastante escándalo para romper la puerta, es que tardarán muchísimo en hacerlo, llegando los vecinos a alertar a la policía y teniendo ésta tiempo suficiente para llegar.

Otra opción interesante es poner una alarma, pero no una alarma cualquiera, sino una que tenga un sistema dual o que utilice frecuencias 'exóticas' como ATN o Sigfox, así como un contacto permanente con la alarma, de forma que, si esta sea desactivada manualmente o mediante inhibidores de frecuencia, esta alarma avise igualmente de su manipulación o lo descubran en el propio centro de alarmas. David Lee de Projammers, recomienda encarecidamente la lectura de su artículo: 'cómo evitar que roben en casa usando inhibidores de frecuencia de alarmas', para que se sea plenamente consciente del nivel tecnológico y especialización al que pueden llegar algunos ladrones.

Más información en: https://www.projammers.com