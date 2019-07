Interesante jornada sobre nuevos perfiles profesionales en el sector sanitario organizada por MPG y Hays Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 13:00 h (CET) El objetivo del evento era transmitir a los asistentes la importancia de la actualización digital hoy en día en sector de la salud, ya que, quien no conozca o no maneje las nuevas tecnologías se quedará fuera del mercado laboral El pasado miércoles 19 de junio tuvo lugar en OpenTalk Espacio de Eventos la jornada "Nuevas tecnologías en el sector salud demandan nuevos perfiles profesionales" organizada por MPG, escuela de formación sanitaria, en colaboración con Hays, consultoría de selección de personal.

Miguel Ángel Delgado, Presidente de Medical Practice Group, dio comienzo a la jornada con una breve presentación en la que dio a conocer MPG, la escuela especializada en formación de postgrado de profesionales del sector sanitario. Seguidamente presentó a Sergio Hinchado, National Business Manager de Hays, y a Jaime Del Barrio, Senior Advisor en Ernst & Young, exconsejero de Sanidad de Cantabria y expresidente del Instituto Roche.

Sergio Hinchado pidió la participación de los asistentes, quienes debían contestar una serie de preguntas alojadas en Poll Everywhere, plataforma de encuestas, sobre el compromiso digital de las empresas en las que trabajan.

Según Sergio “todo lo relacionado con lo digital está de moda, pero hay bastante confusión terminológica. No se sabe muy bien qué es, para qué utilizarla y cómo funciona”. Las conclusiones extraídas de la encuesta avalan dicha afirmación, ya que una gran mayoría de los encuestados quieren trabajar o estar involucrados en el área digital dado que existe la percepción de ser una fuente de empleabilidad, pero no saben cómo hacerlo o cómo reciclarse. Es por ello que hizo también alusión a que “es importante que las personas evolucionen según evolucionan los perfiles laborales”.

A continuación, fue el turno de Jaime del Barrio, que asumía el peso principal de la jornada y quien, una vez más, tuvo a los asistentes absortos en sus palabras en todo momento.

Su intervención comenzó con una afirmación muy rotunda: “En el sector de la salud los médicos deben sacudirse los estereotipos de otra época; a ellos también les implica el entorno digital”. Considera que el sector de la salud, y más en concreto el sector farmacéutico, sigue anclado en el siglo XX estando muy por debajo de otros sectores en madurez digital, ya que no existe un cambio cultural real.

“El mundo es digital e impregna al 100% de la población, y no una moda pasajera.”

Una de las nuevas tecnologías de las que habló fue de la Inteligencia Artificial, siendo importante para los Departamentos de Recursos Humanos de las empresas, ya que permitirá una mayor objetividad. De este modo, los procesos de selección no dependerán tanto del entrevistador como de los datos objetivos obtenidos mediante las nuevas herramientas.

En su opinión “hoy en día es muy importante la economía del propósito entre los profesionales; no sólo sé lo que sé, sino que quiero y puedo llegar a más.”

Tras la finalización de la ponencia comenzó el turno de preguntas, momento en que los asistentes utilizaron para profundizar en diferentes puntos mencionados por Jaime durante su ponencia.

Para finalizar la jornada se ofreció un pequeño cóctel durante el cual los asistentes pudieron realizar networking, conocerse y obtener más información sobre la oferta formativa que ofrece MPG orientada tanto a la Industria Farmacéutica como al sector sanitario más tradicional.

