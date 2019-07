El impulso a la inversión dado en China por la African Energy Chamber logra un tremendo éxito Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 13:03 h (CET) Las firmas más importantes de la industria energética china participaron en la gira de presentación de la Ronda de Licencias de Guinea Ecuatorial en Pekín, organizado por la African Energy Chamber (Cámara Africana de la Energía) Este es el primer roadshow de inversiones organizado por la Cámara en China, que sigue su estrategia de canalizar el alcance global de África a los inversores y actores del sector de la energía de todo el mundo.

El evento ha confirmado el interés de las compañías chinas por África, con las mayores empresas del sector público y privado respondiendo a la propuesta de la Cámara para explorar oportunidades de inversión en Guinea Ecuatorial, incluyendo PowerChina, Sinohydro, Sinopem, Sinochem, Zhenhua Oil, CNOOC, CMEC, China , Shenergy Group y CPP entre otros.

“Este roadshow de 2 días es una demostración de lo que la Cámara puede lograr para los gobiernos africanos y para los inversores privados. Nuestros recursos y alcance han crecido enormemente en los últimos años y nos han permitido posicionarnos como un pilar de la inversión global en África. Me complace ver que pronto se firmarán más acuerdos”, declaró NJ Ayuk, presidente ejecutivo de la Cámara y CEO de Centurion Law Group. "Agradecemos al gobierno de China y al sector energético chino por depositar su confianza y financiación en la Cámara para organizar este exitoso evento, que es el primero de muchos más que organizaremos en el futuro en China".

La Ronda EG Ronda Licensing Round Roadshow 2019 en Pekín muestra, en particular, los 27 bloques de petróleo y gas que se ofrecen en el marco de la ronda de concesión de licencias de petróleo y gas de 2019, y promueve el alto potencial que tiene Guinea Ecuatorial en minerales como el oro, los diamantes, los metales básicos, la bauxita y el mineral de hierro. Los ganadores serán anunciados durante el próximo 5º Foro del Gas del GECF en Malabo el 27 de noviembre de 2019.

El evento de presentación de la Ronda de Licencias de Guinea Ecuatorial 2019 en Beijing tiene como objetivo presentar los 27 bloques de petróleo y gas que se ofrecen en la ronda de licencias de petróleo y gas del país en 2019, y promueve el alto potencial que tiene Guinea Ecuatorial en minerales como el oro, los diamantes, metales, bauxita y mineral de hierro. Los ganadores serán anunciados durante el próximo 5º Foro del Gas de GECF en Malabo el 27 de noviembre de 2019.

“La proactividad del Ministerio de Minas e Hidrocarburos para llegar hasta los inversores globales es una estrategia ganadora que deben ser seguidas por muchas otras en medio de las condiciones competitivas del mercado. La Cámara siempre estará lista para apoyar a los gobiernos y empresas africanas que buscan atraer inversionistas y crear industrias exitosas en el país que promuevan el contenido local, la creación de empleos y la prosperidad ", dijo Mickael Vogel, Director de Estrategia de la Cámara. “Los futuros roadshows de la Cámara nos llevarán de regreso a Beijing, pero también a centros de energía globales como Singapur, Moscú, Dubai, Londres y Houston. África es la última verdadera frontera mundial de la energía y el momento para comprometerse con los inversores es ahora".

