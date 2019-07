Si hay algo que debemos de tener claro en el momento actual, es la necesidad de ser proactivos, para no morirnos de asco.

Andrés es Licenciado en Química agrícola por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por ICADE. Es considerado el “padre” de la marca personal y del posicionamiento profesional en España y Latinoamérica.



Tras su desempeño laboral como responsable de compras, logística y desarrollo de productos en empresas de sectores como el energético, las telecomunicaciones o la distribución, a partir del año 2004, se ocupa de la impartición de cursos, seminarios, conferencias y del asesoramiento y consultoría de empresas y profesionales, con el fin último de que sobresalgan, se diferencien del resto, aumenten su valor y se conviertan en referente, con independencia del campo al que se dediquen.



Es autor de algunos de los libros de referencia sobre posicionamiento personal: “Marca Personal” (ESIC, 2008),” Expertología” (Alienta, 2011), “Te van a oír” (Alienta, 2013), “Marca Personal para Dummies” (Planeta, 2014) y “Monetízate” (Alienta, 2019).









A veces , lo peor que nos pasa, es la puerta de entrada a lo mejor que nos va a pasar. Después de llevar el mismo tiempo trabajando por cuenta ajena, que como freelance, tras un despido ¿Podría corroborar esta frase, en relación a su trayectoria laboral?



Es curioso lo que dices. He tenido la suerte de estar quince años trabajando por cuenta ajena para multinacionales y llevo otros quince años por cuenta propia, desarrollando mi proyecto, y tengo la sensación, que me queda otra tercera parte para sacarle jugo a todo esto. Creo que hay una parte en la vida de un profesional, sobre todo si no has nacido con mentalidad emprendedora, en la que es bueno estar trabajando para otros y lo que creo es que debe haber un momento, en el que si no eres tú, deben ser otros los que te den la patada en el culo, y ahí es donde a la larga viene el aspecto positivo, porque los profesionales de mi generación (entorno a los 50 años), somos suficientemente jóvenes para espabilar y hacer cosas nuevas y suficientemente mayores para aplicar todo lo aprendido en estos años.



Originalmente, para “Monetízate”, pensó en un título más rompedor, “Cómo vender tu cabeza, para comprar tu libertad”, ¿De qué modo se produjo la deriva hacia el definitivo título?, A la hora de vender un libro ¿ Considera que un buen título y una portada atractiva , son más efectivas , que el renombre del propio autor?



La respuesta es sencilla. Me lo dijo el editor.



Como he comentado en alguna ocasión, no me considero autor y el etiquetarte con el canal que estás utilizando, no lo considero una buena estrategia. Entonces que ocurre, que dejo a los que saben, en este caso al editor a que me aconsejen y me digan que es lo mejor. Puede haber otras personas que tengan problema con esto, pero a mí me pareció interesante el título propuesto y lo acepté, como no podía ser de otra manera.



Con respecto a la otra pregunta, yo creo que no. Lo comentaba en uno de mis libros. Anteriormente solo había cuatro editoriales y más o menos sabías que todos los libros iban a ser interesantes. Por poner un ejemplo, era raro que un libro de Tom Peter, o de Covey no fuesen buenos y te fiabas más de las cuestiones externas.



En este momento, para mí empieza a ser más interesante la trayectoria del autor, que la propia imagen o el título del libro. Es decir, muchas veces si tienes que elegir entre varios autores que escriben sobre temas parecidos, lo más probable es que elijas aquellos que conoces a través de sus blogs, o porque has leído artículos suyos en algún periódico de referencia, o porque todo el mundo habla de ellos. Es lo que me ocurrió a mí en su día con José Manuel Casado, Huete o Cubeiro, al leerlos por ejemplo en Expansión, me hacía pensar en que sus libros serían buenos.



Estoy convencido, y aquí estoy de acuerdo con mi editor, que el autor tiene que ser el mayor promotor de sus obras, y eso implica trabajar en su promoción, incluso antes de empezar a escribirlas.



Andrés, en “Monetízate” , comenta que una buena propuesta de valor nos posiciona como alguien a quien recurrir dentro del sector al que nos dediquemos, siempre desde la perspectiva de ayudar a los demás, ¿ Cual es su propuesta de valor?



Las propuestas de valor, siempre se reducen a tres cosas: Dinero, tiempo y sentirte mejor.



En mi caso , soy una combinación de tiempo y dinero. La parte de sentirte mejor, no tener miedo, autoestima, actitud, se lo dejo a los autores de autoayuda. Mi propuesta de valor hacia mis clientes, es la creación de herramientas para aumentar su valor económico en el mercado, unido a la reducción del tiempo que tardarán en conseguir sus objetivos.

Básicamente es eso y al final, la marca personal y otros conceptos que trabajo, son instrumentos que ayudan a que consigan obtener más dinero en menos tiempo, o hacer lo que deseen, en menos tiempo, ya que el tema del dinero, dependerá de los valores de cada uno.



Tras la publicación de su quinto libro en el mercado, como parte de su proyecto paralelo, ¿Considera más importantes, desde el punto de vista de reconocimiento los beneficios indirectos que reporta, sobre los puramente monetarios por la venta de sus libros?



Totalmente. Como proyecto paralelo, un libro es un desastre. (Risas).



Un proyecto paralelo, tal y como lo planteo es algo que puedes hacer en poco tiempo, (entre veinte días y un mes) , que no te requiere mucha dedicación diaria, que no necesita gran inversión, en términos de dinero y que puede ser repetible.



Bajo estas premisas, escribir un libro, no es un buen proyecto paralelo. Lo que sí te aporta escribir libros, es un prestigio, un sello de garantía, que te permitirá desarrollar otros proyectos paralelos.



Escribir un libro, además te permite aprender mucho, a planificar, a darte cuenta de que no puedes ponerte a escribir como un loco, y otros efectos colaterales beneficiosos como el manejo de herramientas ofimáticas o determinadas aplicaciones móviles.



¿En España actualmente puede resultar contrapruducente, tener una marca personal destacada, mientras se presta servicios como trabajador por cuenta ajena, o por el contrario representa una ventaja competitiva?



Aquí te diría que son dos los culpables. Por una parte la empresa, tan obstusa que no se da cuenta de que cada vez nos fiamos menos de la publicidad de las organizaciones , para hacerlo de las recomendaciones de otras personas. Es por esto, que las empresas deberían fomentar la marca personal de los profesionales, que trabajan en ellas, pero desgraciadamente no ocurre así.



Los empleados, tambien tienen parte de culpa y deberían hablar con sus empresas para evitar posibles disgustos, analizando las lineas rojas que las empresas pueden poner, a la hora de desarrollarse como profesionales. Estas lineas rojas deben estar claras, como por ejemplo , no hablar del negocio, ni facilitar información confidencial de la empresa.



En este país, todo el mundo decimos que queremos hacer lo que nos gusta, pero son muy pocos los que saben, que es lo que les gusta. Todo el mundo nos quejamos de los jefes, pero los jefes son los que nos dicen que es lo que tenemos que hacer y la excusa perfecta, cuando algo no sale como se esperaba.



La marca personal, se basa en la libertad y la responsabilidad individual, y es algo que repele a las personas que no quieren tomar sus propias decisiones, y no estamos hablando de emprender, estamos hablando únicamente de gestionar nuestra pripia vida, o nuestra profesión, aunque estemos trabajando dentro de una organización.



En palabras de la Psicóloga Angela Duckworth , los proyectos nuevos son como el agua del mar , a menudo da pereza meterse en el agua, pero no conoce a nadie que se haya arrepentido tras bañarse. Andrés , en su caso, ¿Le cuesta mucho poner en práctica sus ideas?



Tengo que reconocer que me cuesta un poco porque no me considero inteligente. (Risas).



En el colegio era de notables, pero porque estudiaba mucho, cuando había otros compañeros que sin estudiar, sacaban sobresalientes.



Dicho esto, a mí sacar las ideas adelante me cuesta, pero es algo que me gusta. Es cierto que he de reconocer que hay otras personas que tienen una habilidad especial, para sacar ideas de marketing, o de lo que sea.



El otro día, precisamente lo hablaba con Cubeiro y le comentaba que he descubierto, que lo que a mí me gusta y se me da bien es, desmontar y montar cosas. Me da igual que sea la caldera de la casa de mis padres, jugar con el mecano, programar o hacer química, que para eso soy químico.



Aplicando esta habilidad a los libros de gestión, los deconstruyo y vuelvo a construir y esa es mi manera de generar ideas. No considero que haya inventado nada, simplemente las he montado de una manera distinta. Es cuestión de coger la mecánica, para que resulte sencillo.



¿Desarrollar proyectos paralelos, únicamente tienen como objetivo obtener una fuente de ingresos?,¿Qué otras ventajas puede llevar aparejadas la realización de dichos proyectos?



No, no. La gran filosofía que hay detrás de todo esto es un estilo de vida.



En realidad, el objetivo de los proyectos paralelos es llegar a tener una vida lo suficientemente independiente de un sitio físico, o de un jefe, con el que ganar dinero, sin depender de una única fuente de ingresos, que te permita llevar la vida que quieras, preferiblemente donde tu quieras.



En definitiva, esto va más de libertad, que de dinero.



Andrés, comenta que hay dos tipos de mentalidades. La mentalidad “soy”, más afín con las personas que trabajan por cuenta ajena y la mentalidad “hago”, acorde con las pesonas que trabajan por cuenta propia. ¿Es la mentalidad basada en la acción la adecuada para embarcarse en la realización de proyectos paralelos?



La mentalidad tiene que ver con la responsabilidad. En realidad diría qu,e estos dos tipos de mentalidad serían, por una parte la reactiva, o el esperar a que te digan lo que tienes que hacer y por otra, la activa, basada en ¿Qué puedo hacer para cambiar las cosas?



Si bien, hace 30 años las personas que tenían nuestra edad, aparentemente no tenian que preocuparse, simplemente seguian un camino, más o menos lineal, hasta la edad de jubilación, Ahora hemos pasado de los llamados “recolectores” a “cazadores”, lo que conlleva más a hacer, que a ser o parecer.



Si hay algo que debemos de tener claro en el momento actual, es la necesidad de ser proactivos, para no morirnos de asco.



Solo hay que ver la mentalidad, con la que vienen los inmigrantes a España. A un inmigrante no le ocurre lo que a algunos españoles, que están en situación de paro de larga duración, porque la necesidad les hace buscarse la vida, de forma legal, ilegal o como puedan.



Andrés, se licenció como Químico agrícola, pero curiosamente nunca ejerció como tal, ¿Qué opina de aquellos que tienen tan arraigada la “titulitis” y que suelen quejarse de que “no encuentran nada de lo suyo”, y son incapaces de mover ficha?



Ocurren dos cosas. En primer lugar, no nos pagan por nuestro esfuerzo, lo hacen por el valor que podemos aportar.

Me da igual que tengas dieciseis títulos y cuatro idiomas, lo verdaderamente importante es el valor que aportas con todo el conocimiento que has ido acumulado. Sería algo similar a que te dijese, “Te regalo toda una tienda del tipo, Hazlo tú mismo, para que construyas lo que quieras”, ¿De qué te serviría tener a tu disposición todas esas herramientas y materiales, si en principio no tienes claro que puedes aportar, o no tienes interés en crear nada?



A nivel más personal, te imaginas por ejemplo que vas al gimnasio porque tienes intención de atraer a alguien. En este caso, no te “pagarían” por el esfuerzo de ir al gimnasio para ligar, lo harían por lo que le aportas a la persona con la que quieres salir. Igual es más interesante hacerla reir, que las horas que has dedicado a “machacarte” en el gimnasio para tener un cuerpo de escándalo.



En segundo lugar, si lo miramos desde el punto de vista del “Yo S.A” y el retorno de la inversión, alguna vez lo he comentado en el blog, hay que empezar a plantearse si el tiempo y el dinero invertido en estudiar una carrera universitaria y posteriormente hacer un máster, compensan.



No cabe duda que una carrera, te permite desarrollar una serie de hábitos y te facilita determinadas herramientas, pero hay que pensar si es posible rentabilizar de otra manera el tiempo y dinero invertidos en una formación reglada, ¿Y si estudiase por mi cuenta?, ¿ Y si me planteo otro tipo de formación, a distancia, desde casa?, ¿Y si voy determinados eventos?, ¿Y si conozco a determinadas personas, que sean de mi interés?



En lineas generales, el problema no suele estar en acumular conocimientos, está en que empieces a creértelo, para ser capaz de hacer lo que tienes que hacer.



El dicho popular de “quien mucho abarca, poco aprieta”, sugiere especialización en lugar de versatilidad, o lo que es lo mismo convertirse en un buen solista, en lugar de un hombre orquesta. Profesionalmente hablando, ¿Está de acuerdo con que es más ventajoso ser experto en determinado nicho de mercado, que entender de un amplio abanico de opciones laborales ?



Lo que hay que tener claro, es que para llegar a ser solista, primero debes saber solfeo. Siempre que se habla de especializarse en algo, se plantean las mismas dudas con la hiperespecialización.



Hay una de las leyes del marketing, que dice que si no puedes ser lider en tu categoría, crea una nueva. Aplicado a las personas más jóvenes o las que empiezan a hacer algo nuevo, esto significa que es necesario que eligas un nicho más pequeño para que te tomen en serio, ya que el hecho de enfocarte en un campo concreto va a significar que aumente tu valor.



Esto siempre lo comento con el tema de las cervezas. Si bien cuando eramos más jóvenes solo había cuatro o cinco marcas de cerveza, en la actualidad son muchos los tipos de cerveza a nuestra disposición, desde importación, artesanas y aunque no todas facturen al mismo nivel, hay nicho de mercado para todas ellas.

La especialización, tiene que ver más con el reconocimiento de la gente, que con tu propio conocimiento.

Luego tambien está lo que llamo “El Síndrome del renacentista”, no es cuestión de tener que descartar algo de todo lo que sabes, es cuestión de sacar la esencia de todas las cosas que sabes.



Planear y lanzar un negocio propio no es para débiles o tímidos y requerirá un esfuerzo constante, ¿En este sentido que importancia tienen los espacios de coworking, a la hora de desarrollar una actividad por cuenta propia?



Esto va mucho con la personalidad de cada uno. Es curioso, me considero una persona poco sociable y sí que es verdad que el lema este, de que para llegar lejos, es mejor ir acompañado, para mí, ha perdido mucho de su sentido porque en estos momentos de madurez tecnológica, no es necesario estar constantemente rodeado de gente, llegando a ser más un lastre y una distracción, que un apoyo.



El modo de trabajar y colaborar con otros profesionales no necesita de estar físicamente en el mismo lugar. Ahora la nube y herramientas como Skype son sustitutos ideales a la oficina física.



A mi modo de ver, los espacios de coworking tienen más que ver con la sensación de que estás haciendo algo, que con su utilidad real. Esta es una opinión muy personal, porque soy muy introvertido y me gusta trabajar solo, siendo muy del “Hágalo usted mismo”, pero si hay profesionales a los que les funciona este modelo de trabajo, adelante.



Una de las estrofas de la canción “Quiero tener tu presencia” del grupo Seguridad Social , dice así: Vamos a hacer el camino con decisión y coraje…, ¿Qué otros atributos son necesarios para abrirse camino como freelance, saliendo del disconfort acomodado trabajando por cuenta ajena, en el que muchos están instalados?



Para mí, es fundamental la disciplina. He de reconocer, que soy muy vago, pero si algo aprendí en los Maristas fue disciplina. Para mí aunque no me apetezca hacer algo, tengo muy interiorizado que tengo que hacerlo.



Como en el juego ese de piedra, papel o tijera, la disciplina mata a la pereza, generando consistencia, credibilidad y hasta posicionamiento en Google.



¿Conoces la técnica del italiano?, ¿ Sabes por qué ligan los italianos?, pues muy sencillo, por pesados, por disciplinados, porque insisten. Más o menos como harían los maños, aplicando cabezonería e insistencia, pero de forma inteligente.



Los empleos “seguros” están desapareciendo y más pronto que tarde deberemos aprender a tener una mentalidad emprendedora, siendo nuestros propios jefes y lidiar con la inestabilidad. Para ello, no solo es fundamental conocimiento, si no reconocimiento,¿ En que medida podemos poner las RR.SS a nuestro servicio para tal fin?



En mi opinión, las redes sociales en particular e internet en general, desde el primer momento tienen que ser profesionales, con un toque personal y más humano.



Lo importante es que las Redes como Instagram o Facebook, u otras consideradas como más personales, sean la última capa que rodee tu profesionalidad. Tal vez la proporción ideal, entre subir y compartir contenidos más profesionales y más personales, para evitar que se debilite tu prestigio, puede estar entre un 60/40, o incluso un 70/30.



En función de cuales sean tus objetivos, para mí hay un núcleo que es el blog y debe ser como tu curriculum 3D. Es la forma en la que demuestras tu profesionalidad. En definitiva tu blog es tu cuaderno de bitácora, en el que demostrar cómo evolucionas profesionalmente. A partir de ahí, todo lo demás dependerá de lo que cada cual quiera hacer. En este sentido profesionalmente, todos deberían tener LinkedIn y después las redes sociales que considere oportuno cada uno.



Andrés, aunque es madrileño de nacimiento, se siente alicantino de adopción, ¿Cuándo comenzó su idilio con Alicante?



Con seis años, me vine a vivir a Alicante y estuve aquí hasta primero de carrera, y considero que estos son los mejores años de la vida de uno. En Alicante conocí a mi mujer y cuando me marché a Tres Cantos y sin carné de conducir, te diría que mi vida en Madrid no tenía el mismo glamur que en Alicante. En realidad, siempre fui un poco empollón y durante la carrera, no salía mucho. Alicante mola y los alicantinos molan.



En el prólogo de su libro “Monetízate”, Claudio Inacio afirma que la felicidad es para los valientes, ¿Su grado de valentía es equiparable al de su felicidad?



(Risas). Yo soy un tipo bastante feliz, porque en realidad me conformo con poco. En química aprendí lo que se denomina "El efecto tampón", que trata de que, en una disolución, echar mucho ácido o mucha base, este efecto hace que se compense muy rápidamente. Entonces un poco mi vida es así. No soy una persona de grandes alegrías, ni de grandes depresiones. En esta ocasión, no estoy tan de acuerdo con Claudio porque para mí la felicidad es vivir sin sobresaltos, sin vivir demasiadas aventuras, que te deparen sorpresas.



En “Monetízate”, incluye la siguiente cita de Nolan Bushnell, “Todos los que alguna vez se dieron una ducha tienen una idea”, ¿Cuándo se producen los momentos eureka en Andrés?



¡Uy!, esta pregunta me encanta. Al final te das cuenta de que todo está muy relacionado. Como te he dicho antes, soy introvertido y una de las cosas que más me gusta es pasear solo.



El momento eureka para mí, es esa hora u hora y media, que te vas al campo en Tres cantos, o a la playa en Alicante, para mí es superproductivo, hasta el punto de que cosas que pensaba que eran irresolubles, después de ese paseo, no es que estén resueltas, pero regreso con un montón de ideas.



Se define como un poco huraño y no demasiado paciente a la hora de relacionarse. En un entorno profesional que tiende cada vez más hacia el trabajo colaborativo ¿Qué inconvenientes le plantea tener esta personalidad?



(Risas). Esta es una pregunta muy interesante. Esto lo he pensado algunas veces con las redes Sociales. Alfonso Alcántara, alguna vez ha twitteado en el sentido de que la gente está invirtiendo más tiempo en hacer amigos para que les compren, en lugar de crear algo chulo para que les compren. En este sentido, y simplificando mucho, no quiero amigos, quiero hacer negocios y soy más partidario de hacer algo que resulte útil para ti, aunque me cueste más trabajo que a otros, que tratan de ganarse el cariño de la gente para que les compren, prefiero ganarme su confianza y que me compren, me elijan por lo que les aporto, no por el amor que pueda tener hacia ellos o ellos hacia mí.



Se que puede sonar duro, pero esa es mi idea. Eso no significa que te eches unas risas y quieras a la gente, pero desde el punto de vista profesional, creo que es mucho mejor ser más de valor, que de sintonía.



En cartel de la película “La librería”, dirigida por Isabel Coixet y galardonada con tres Goyas, aparece la siguiente frase: “Entre libros nadie puede sentirse solo”, ¿Son los libros uno de sus mejores compañeros de viaje?, ¿Puede compartirnos sus últimas lecturas?



Totalmente. Para mí los libros lo han sido todo. Tengo en casa más libros de los que puedo leer en tres vidas. Los libros no son solo la mejor inversión, también es como dices el mejor compañero que puedes tener.



Es un poco triste lo que te voy a decir. Siempre he sido de leer mucho, hasta hace ocho o nueve años, que no bajaba de leer sesenta o setenta libros al año. En estos últimos años mi ritmo de lectura ha bajado mucho, porque ahora estoy centrado en crear cosas.



Para mí ha habido dos tipos de lecturas, por una parte, lo más frívolo, o lo más ligero y dentro de esta categoría, destacaría a Stephen King y a Tom Clancy, y en cuanto a lecturas de no ficción, he leído mucho de desarrollo personal, de Coaching y PNL, combinado con lecturas mucho más de gestión, por ejemplo, Tom Peters, Trías de Bes.