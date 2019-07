Easypromos lanza una nueva aplicación para hacer sorteos en directo en eventos, congresos y talleres Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 08:04 h (CET) La nueva aplicación se denomina "Sorteo en evento" y permite a ponentes y organizadores de eventos proyectar en una pantalla un sorteo en directo para repartir premios entre el público asistente. El CEO de Easypromos, Carles Bonfill, explica que "los sorteos de premios en las redes sociales han demostrado ser una de las formas más efectivas para generar engagement entre los usuarios. La nueva aplicación permite ahora llevar el engagement y la emoción de un sorteo entre el público presencial de un evento" Easypromos ha lanzado una nueva aplicación que va dirigida a los organizadores de eventos, ponentes y empresas que realizan eventos presenciales. De esta forma la empresa pionera en sorteos en Facebook e Instagram amplía su gama de aplicaciones de sorteos más allá de las redes sociales, y entra al mundo offline de los eventos con público presencial.

El nuevo producto se llama “Sorteo en evento” y tiene como objetivo dinamizar a los asistentes de congresos, convenciones, talleres formativos, masterclasses o reuniones de empresa. Este producto permite al ponente de una conferencia o al organizador de un evento o reunión proyectar las instrucciones de participación en la pantalla principal de la sala. El público utilizará sus teléfonos móviles para participar siguiendo las instrucciones de la pantalla.

La acción de participación puede durar entre 1 y 5 minutos. Tras la participación, empezará la resolución del sorteo en formato show. En la pantalla se mostrarán con efectos sonoros de latidos de corazón, redobles, aplausos y confeti, los premios con sus correspondientes ganadores seleccionados de forma aleatoria.

“La clave de esta aplicación es que ha sido diseñada para aprovechar todos los elementos de una sala de conferencias, para generar un show rápido, dinámico y efectivo. Utilizamos el audio para reproducir música y efectos sonoros que generan nervios entre el público, y mostramos en la pantalla elementos dinámicos, cuenta atrás y efectos de transición, para captar la atención de los participantes” dice Carles Bonfill, CEO de Easypromos. “Cuando estos efectos los combinas con la emoción que genera la posibilidad de ganar un premio al instante, hace que la acción sea realmente efectiva y cierra el evento o ponencia de una forma memorable.”

Aplicación utilizada durante el Influencer Marketing Day

La aplicación se estrenó por primera vez en el evento Influencer Marketing Day en Barcelona el pasado mes de mayo de 2019. El evento fue organizado y presentado por Oscar Cumí, especialista en marketing digital y presentador de eventos. “Lo más increíble fue ver la cara de nervios y excitación del público cuando empezaron a sonar los latidos de corazón que indica que el sorteo está a punto de realizarse” explica Oscar Cumí tras su primera experiencia con la aplicación. El desarrollo de esta primera experiencia se grabó en directo y se puede visualizar en este enlace.

“Con esta nueva aplicación, dinamizo mi ponencia y doy salida a los premios de los patrocinadores. Lo mejor es la puesta en escena de la aplicación, me permite crear un show real y siento como no dejo el público indiferente; es el cierre perfecto a mi intervención en los eventos” asegura Oscar Cumí, quien ha incorporado la aplicación como un elemento más en sus ponencias.

Vídeos

Sorteo en directo en un evento



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.