La industria audiovisual profesional global alcanzará la cifra de 325 mil millones en 2024

lunes, 1 de julio de 2019, 17:56 h (CET) La industria audiovisual profesional global pasará de 247 mil millones en 2019 a más de 325 mil millones en 2024, de acuerdo con las proyecciones actualizadas publicadas en el nuevo Resumen Global de Perspectivas y Análisis de Tendencias de la Industria Audiovisual 2019 (IOTA por sus siglas en inglés), que publica AVIXA™, the Audiovisual and Integrated Experience Association En general, la demanda por productos y servicios audiovisuales profesionales está impulsada por el aumento en el ingreso interno bruto en todo el mundo debido a que esta industria proporciona soluciones para casi todas las facetas de la economía.

"Quienes han seguido las proyecciones previas de AVIXA notarán que las nuevas cifras estimadas representan una revisión al alza", comenta Sean Wargo, Director Senior de Inteligencia de Mercado de AVIXA. "El aumento en las nuevas proyecciones refleja economías sólidas y una demanda por nuevos productos y servicios. El aumento en el ingreso por servicios audiovisuales profesionales está de hecho superando las expectativas de crecimiento del ingreso interno bruto".

Por primera vez, el nuevo informe IOTA incluye datos adicionales de los distribuidores e integradores para rastrear el monto del margen de beneficio sobre el precio del fabricante que aplica el canal audiovisual profesional. En 2019, los márgenes de beneficio se proyectaron para representar 22 mil millones adicionales en ingresos a nivel global, antes de contabilizar los ingresos por servicios.

"La historia de los servicios audiovisuales profesionales es, en última instancia, uno de los valores añadidos que ofrecen los distribuidores y proveedores en la creación de experiencias excepcionales a partir de los productos AV", señala Wargo. "Esta historia no esta completa sin tomar en cuenta este valor en los márgenes de beneficios aplicados por el canal, ya que ellos suministran y optimizan el hardware junto con los servicios. Ahora, AVIXA toma en cuenta esto con más precisión en los estimados del ingreso del canal".

Hasta el último informe, la región de las Américas se había venido posicionado como la región que produce el mayor ingreso por servicios audiovisuales. La nueva proyección muestra que en 2019 la región Asia-Pacífico está superando a las Américas. América representa un ingreso de 89 mil millones en 2019, comparado con 90.6 mil millones para la mencionada Asia-Pacífico. Esta diferencia puede alcanzar la cifra de 15 mil millones en 2024. El crecimiento de APAC está impulsado en parte por la demanda por seguridad, vigilancia y soluciones para proteger la vida de la región, lo que a su vez alienta el crecimiento en el segmento de productos para streaming de medios, almacenamiento y distribución (SMSD por sus siglas en inglés). Se proyecta que el segmento SMSD se expanda y alcance una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 10.5% en la región Asia-Pacífico entre 2019 y 2024.

Se espera que el mercado audiovisual profesional en América continúe creciendo, aunque a un ritmo más lento que el de APAC. Con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 4.7%, América alcanzará un ingreso de 112 mil millones en 2024. El segmento corporativo será un importante impulsor del crecimiento del mercado audiovisual en la región, con el ingreso aumentando a una TCAC de 4.2% entre 2019 y 2024. El cambio a despliegues privados, públicos e híbridos en la nube de soluciones exclusivamente en sitio está impulsando gran parte de este crecimiento. La investigación también muestra crecimiento en mercados para sistemas ambientales y soluciones de desempeño y entretenimiento.

Mientras tanto, Europa, el Medio Oriente y África (EMEA) experimentará un crecimiento moderado de 4.5% para 2024, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta a corto plazo. La región generará el mayor porcentaje de ingreso en soluciones de audio entre las tres regiones y se espera que supere a América en este segmento alcanzando la cifra de 6.7 mil millones en 2024. El ingreso por medios de despliegue de video, en particular los sistemas de visión directa LED, experimentará un crecimiento considerable en EMEA. Se proyecta que este segmento de productos crezca a 8.4% en la región durante los próximos cinco años. La mayor fuente de ingresos por servicios audiovisuales profesionales en la región es el mercado corporativo. Aunque el ingreso del mercado corporativo en EMEA es menor que el que se genera en otras regiones, este mercado de 18 mil millones representa una parte muy importante del segmento audiovisual profesional en EMEA.

El informe IOTA fue producido por AVIXA en conjunto con IHS Markit, una reconocida firma de perspectivas e inteligencia. La metodología de investigación incluye aportaciones del fabricante, en forma de directrices tanto cualitativas como cuantitativas sobre el tamaño y crecimiento dentro de varias categorías de productos. Las entrevistas y recopilación de datos adicionales entre distribuidores, integradores y usuarios finales ayudan a determinar la segmentación de productos en soluciones y mercados. La metodología de la investigación también ayuda a verificar el flujo de producto, alguna tasa de beneficio proporcional aplicada por los proveedores, y servicios de valor añadido vendidos. El enfoque metodológico combinado hace que IOTA sea actualmente el informe más completo y representativo de todo el canal audiovisual profesional en el mercado.

Para mayor información sobre el informe IOTA, visitar www.avixa.org/IOTA

