Un verano sin mosquitos es posible, afirma Sistemas24h Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 16:31 h (CET) La llegada del calor suele traer condigo a los mosquitos, que no pasan de ser una molestia para la mayoría, pero que pueden llegar a ser peligrosos para personas alérgicas o bebés. Pero, ¿se pueden evitar? Eso es lo que afirma Sistemas24h, empresa líder en el sector Con la llegada del verano es necesario ajustar el hogar a los cambios de clima y a la llegada de los insectos; es por esta razón que estas fechas son el momento perfecto para instalar mosquiteras o renovar las viejas. Sistemas24H, empresa líder del sector, recomienda tener todo preparado antes de los meses de más calor.

En la web de la marca se pueden encontrar todo tipo de modelos que se ajustan a un amplio abanicos de necesidades. De este modo, es posible adquirir una mosquitera conservando la estética de la casa, aportando la seguridad necesaria a la hora de instalar una mosquitera, sobre todo si hay bebés y niños.

Estas mosquiteras se ajustan y adaptan a cualquier ventana. Para ello, se tiene en cuenta la posición, de qué lado se abrirán, el ambiente del hogar y donde será instalado; por ello, para cada caso hay una modelo esperando ser parte del hogar de manera discreta . Además, están disponibles en modelos enrollables, correderos, plisados y fijos.

Proteger la casa de los incómodos insectos es una cuestión imprescindible para el bienestar. ¿Cómo hacerlo? La solución es la instalación de mosquiteras para ventana o balcón, el complemento ideal para no tener que sufrir las picaduras de los molestos mosquitos. Por esto, Sistemas24H recomienda que para este verano se instalen.

Por otro lado, también existen las mosquiteras antipolen, un innovador tejido que reducirá la entrada de polvo y otras partículas peligrosas para las personas alérgicas, ayudando a evitar también la acumulación de suciedad en el hogar y la molestia de interrumpir el disfrute familiar.

Esta es la solución perfecta para tener un ambiente cálido y saludable en esta época tan esperada del año en donde el calor se apodera del clima. Con este complemento indispensable será posible abrir las ventanas sin que entren molestos visitantes.

Adiós a los sprays insecticidas que pueden ser nocivos con las personas y el medio ambiente. Además, y por si fueran pocas las ventajas, estas mosquiteras son muy fáciles de colocar y duraderas, los nuevos modelos están fabricados con aluminio y PVC de primera calidad.

Adicionalmente, sus posibilidades de integración con la decoración son amplias, ya que Sistemas24H es especialista en fabricación e instalación de mosquiteras resistentes, de diversos modelos y colores.

De este modo, disponen de acabados y materiales de primera calidad, como el PVC, fibra de vidrio, malla anti polen, resistente al fuego. Cuentan para ello con el asesoramiento de expertos en el área.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.