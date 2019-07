Tendencia al deterioro del comercio mundial, según el Barómetro del Comercio Mundial de DHL Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 16:08 h (CET) Reino Unido muestra una perspectiva mejorada, a pesar de un Brexit no resuelto. Alemania e India mantienen una perspectiva de crecimiento positiva. Estados Unidos y China revelan volúmenes de comercio mucho más bajos Por primera vez desde su lanzamiento en enero de 2018, el Barómetro del Comercio Mundial de DHL (por sus siglas en inglés GTB), indica una ligera contracción del comercio mundial durante los próximos tres meses. Estas pérdidas han llevado a una caída general de las perspectivas del comercio mundial en -8 puntos, con un nuevo valor de índice de 48. En otras palabras, se espera que el comercio mundial, pronosticado por los flujos comerciales en intermediarios y productos básicos del ciclo temprano, disminuya en los próximos tres meses, aunque levemente. La disminución general ha sido causada por las pérdidas significativas, tanto para el comercio aéreo, como para el marítimo, que son los dos componentes fundamentales del GTB. El comercio aéreo disminuyó en -6 a 49 puntos, y el marítimo en -8 puntos a 48 puntos.

Lento impulso del comercio durante varios trimestres consecutivos

Los últimos desarrollos continúan una tendencia a la baja que el GTB ha estado registrando durante varios trimestres, desde mediados de 2018. La recesión actual también es la primera desde 2015, cuando el GTB, que tiene en cuenta los datos históricos a partir de 2013, midió más de un mes de disminución de los volúmenes del comercio mundial a mediados de año.

Sobre el pronóstico más reciente, Tim Scharwath, CEO de DHL Global Forwarding, Freight, ha comentado: "En medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, la perspectiva ligeramente negativa para el comercio mundial para el tercer trimestre de 2019 no es una sorpresa total. Este último GTB ilustra claramente por qué las disputas comerciales no tienen ganadores. Sin embargo, algunas de las principales economías, como Alemania, continúan registrando un crecimiento comercial positivo. Y desde la perspectiva del año hasta la fecha, el crecimiento del comercio mundial todavía ha sido positivo. Por lo tanto, confiamos en nuestro pronóstico inicial de que 2019 será un año con un crecimiento comercial positivo en general, pero más lento". Con respecto a las implicaciones para Deutsche Post DHL Group, Tim Scharwath ha explicado: "El GTB es una herramienta útil para nosotros, para anticipar la evolución económica en una etapa temprana. Estamos bien preparados para hacer frente a los desarrollos previstos. Nuestra estructura de divisiones y nuestra cartera, así como nuestras actividades internacionales, nos permiten equilibrar los efectos económicos dentro de la empresa y permanecer resistentes a los cambios en la dinámica del comercio a nivel mundial".

Los últimos resultados del GTB muestran los efectos negativos de las guerras comerciales

Eswar S. Prasad, profesor de política comercial y economía en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, EE. UU., ha comentado: "El crecimiento se está debilitando en los motores clave de la economía mundial. La mayoría de los indicadores macroeconómicos y del mercado laboral apuntan a un enfriamiento del crecimiento de los EE.UU. y el sentimiento del mercado financiero se ha visto afectado por las tensiones comerciales. Las medidas de estímulo del gobierno chino parecían estar estabilizando el crecimiento, pero las tensiones comerciales persistentes están frenando nuevamente el impulso del crecimiento en China. La reactivación del crecimiento alemán parece frágil, mientras que el crecimiento de la India se ha visto afectado, con crecientes dudas sobre las perspectivas de reformas económicas importantes. Una desaceleración sincronizada de las principales economías del mundo podría afectar a los volúmenes del comercio, si la incertidumbre continúa frenando la demanda de los consumidores y la inversión empresarial".

El conflicto comercial entre Estados Unidos y China arrastra a la baja el impulso del comercio mundial

Como una de las partes involucradas en las disputas comerciales actuales, EE.UU. vio, con diferencia, las mayores pérdidas entre todos los países del índice GTB, con una perspectiva que disminuyó en -11 puntos a 44. Esas pérdidas se debieron principalmente a una perspectiva negativa para las principales categorías de la exportación. China obtiene el segundo lugar en términos de pérdidas, con una disminución de -7 puntos a 49, un valor de índice un punto por debajo del estancamiento. Las perspectivas negativas de China se debieron principalmente a la disminución de las importaciones en varias categorías, combinadas con un crecimiento de las exportaciones en general más pequeño. Si bien la disputa comercial entre los dos países ha sido una amenaza inminente para el crecimiento, desde el lanzamiento del GTB en enero de 2018, nunca se ha manifestado tanto como ahora en las previsiones comerciales reales. Dada la gran contribución de Estados Unidos y China al índice global, sus tasas de crecimiento del comercio, cada vez menores, contribuyen en gran medida al declive mundial proyectado. La que aún es una contracción más bien leve del comercio mundial puede explicarse por el hecho de que durante los conflictos comerciales, los flujos comerciales apenas se reducen. En cambio, las rutas comerciales y las cadenas de suministro cambian a otros países. A escala global, esto contrarresta, en parte, los efectos negativos de las tensiones comerciales entre países.

El comercio del Reino Unido no se vio afectado por la amenaza del Brexit, Alemania e India mantienen tasas de crecimiento moderadas

A raíz del clima comercial global debilitado, tres países integrantes del GTB registran pronósticos de crecimiento del comercio más lentos y logran mantenerse por encima del nivel de estancamiento: Alemania ha registrado una mera disminución de -1 punto en comparación con el trimestre anterior y ahora tiene un puntaje de 52, mientras que la India pierde -6 puntos, lo que da como resultado una perspectiva de 53 puntos. El Reino Unido en realidad gana +2 puntos, anotando un valor de índice de 52. Dadas las incertidumbres aún no resueltas del Brexit, este resultado parece un tanto contradictorio. Podría ser un indicio de que las empresas están acumulando cada vez más inventarios ante el riesgo de un Brexit difícil a finales de octubre.

Las economías del Asia oriental con un mayor impulso comercial

Además de China, las economías de Asia oriental de Japón y Corea del Sur registran un impulso comercial lento. El índice para Japón ha caído en -7 puntos y ahora se ubica exactamente en 50, lo que indica una dinámica comercial estancada. Corea del Sur es el tercer país del GTB con una disminución pronosticada en el crecimiento del comercio para los próximos tres meses: debido a una leve disminución con 49 puntos en marzo de 2019, la perspectiva se redujo aún más en -3 a 46 puntos.

La próxima actualización del GTB se lanzará a finales de septiembre.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La industria audiovisual profesional global alcanzará la cifra de 325 mil millones en 2024 Perder peso con una dieta equilibrada y la ayuda de la Chlorella Marina Aston Herencia recomienda aprovechar el verano para aprender inglés en el extranjero Alimentación consciente con los productos de ALGALENIC LABS Una mirada más joven con el Contour des Yeux Éclatant de La Sagesse