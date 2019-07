Ecos de Dan Brown resuenan en la novela de Raúl Vela Larraz, "Albada del viento" Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 15:35 h (CET) Una obra de ficción histórica, llena de aventura y acción, que parodia con maestría los grandes éxitos de venta Un herencia inesperada. Un manuscrito antiguo que puede cambiar la historia de la humanidad. Medio mundo detrás de él para hacerse con todo su valor. Al fondo, más importantes que un mero decorado, grandes ciudades —Roma, Florencia, Londres, etc.— y nombres que marcaron un antes y un después en la vida del hombre —Napoleón, Hitler, etc.—. Esto es Albada del viento, una novela soberbia que une dos líneas temporales para entretener al lector de principio a fin.

Los protagonistas —Paco y Raúl— se ven envueltos en un caso que nunca podrían haber imaginado: caerá en su poder un manuscrito legendario que puede cambiarlo todo y que tendrán que proteger. De la noche a la mañana, este acontecimiento identifica sus vidas y ya no pueden evadirse de él. "¿Qué pasaría si fueras tú la persona que recibiera en herencia un manuscrito con un valor incalculable? ¿Podrías rechazar su fuerza?"

"Quería que más allá de una novela fuera un compendio de pistas para que el lector navegase por otros océanos literarios, musicales y cinematográficos (y si con la novela descubre canciones, películas, etc., que le gusten, mejor que mejor)".

Alrededor, la estructura de la novela conjuga acción, música, aventura, misterio y mucho humor. Esta novela pertenece a ese grupo de obras que no se puede leer sin reír, sin escapar de la realidad más inmediata, sin compartir después con un amigo.

Dentro del género de la ficción histórica y la narrativa de aventuras, Albada del viento cumple con nota con las características de las parodias más destacadas del mundo de la literatura y se atreve con los grandes éxitos de ventas, como las novelas de Dan Brown.

Raúl Vela Larraz ha configurado un entramado narrativo que se sirve de un lenguaje cotidiano, real y cercano al lector. Incluso, los propios personajes son personas normales y corrientes que se ven inmersas en una historia un tanto descabellada.

"La verdad es que están inspirados en personas cercanas, quería que los personajes fueran “reales”, por lo cual la mejor opción era trasladar a personas conocidas a un relato de ficción (un juego similar al de Darren Shan con su saga)".

Con un ritmo rápido y divertido, las páginas de Albada del viento se suceden prácticamente sin esfuerzo. Como si el lector estuviera frente a la pantalla del cine viendo una de esas películas de enigmas y acción que tanto enganchan. Pero con un toque de originalidad que no has visto con anterioridad.

El zaragozano Raúl Vela Larraz es diplomado en empresariales y ha estudiado auditoría y dirección financiera y contable; no obstante, siempre ha habido en su vida un empuje hacia las letras. Ahora publica Albada del viento, su primera incursión en el mundo literario.

