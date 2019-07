Hoteles Barceló revela la ruta definitiva para degustar las mejores sobrasadas de Baleares

La receta de uno de los mayores manjares de la gastronomía balear (y española), la sobrasada, no es ningún secreto: magro y tocino de cerdo, sal, pimentón y especias, estos ingredientes conforman una sabrosa masa al rojo vivo que levanta pasiones entre los paladares más sibaritas. Pero en las Islas Baleares, los verdaderos sibaritas saben que no todas son iguales Xesc Reina, el hombre que ha revolucionado el mundo de la charcutería y en especial el de la sobrasada, lo tiene claro. Según reconoció en una entrevista, las escucha, les habla y hasta les pone nombre. El creador de la Sobrasadería by Can Company las elabora de bacalao, queso de Mahón, curry e incluso chocolate, dando lugar a un nuevo concepto que nace para aquellos paladares que se atrevan a disfrutar de un producto tradicional con la combinación y explosión de esta fusión de sabores. Sus creaciones se venden desde Corea hasta Suiza, pero para disfrutar de ellas no es necesario recorrer medio mundo ya que, muy cerca, en Formentor, a Royal Hideaway Hotel (Mallorca) se pueden degustar.

Una versión no menos original de degustar la sobrasada es en un plato ‘mar y tierra’, como el que ofrece el restaurante Sa Casa del hotel Barceló Hamilton Menorca. En el establecimiento menorquín, además de disfrutar de un acogedor ambiente dentro de una auténtica casa menorquina, se puede catar uno de sus nuevos platos estrella; los mejillones con sobrasada. Este plato es excelente para compartir y se ofrece con un maridaje de vino blanco de crianza, ideal para resaltar el sabor a mar del mejillón y lo salado de la sobrasada.

No se queda atrás el Blue Restaurant & Lounge del hotel Barceló Illetas Albatros, ubicado en la zona de Ses Illetes, a cinco minutos de la vibrante Palma de Mallorca. Allí, el chef Alfonso García ofrece fuera de carta un plato especial de calamar con sobrasada, otro excelente ejemplo de una creación ‘mar y tierra’ con claros toques vanguardistas en su preparación y presentación. Además, el chef recomienda siempre maridar su creación con un buen vino rosado o un tinto joven.

Y para todo el que busque disfrutar de este producto típico de una manera tradicional, al estilo marinero como antiguamente, Barceló Portinatx, ubicado en el tranquilo norte de la isla pitiusa, ofrece una experiencia 360 en la que los huéspedes pueden saborear esta especialidad balear a bordo de un velero con rumbo a la isla azul de Formentera. Esta versión de sobrasada la han querido mantener con toda su pureza y sabor acompañándola tan solo por unas quelitas junto con su cóctel estrella, el mojito de hierbas ibicencas, para sumergirles en la esencia de la isla blanca mientras disfrutan del paisaje rocoso de las calas y playas de aguas cristalinas.