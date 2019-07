El Plan Estratégico 2019-2022 despierta una ola de entusiasmo en Cione Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 13:36 h (CET) Fue presentado por el equipo de dirección de la cooperativa en la Asamblea anual celebrada en la Casa del Lector de Matadero Madrid. Partiendo del presente, que ya es ilusionante, el equipo Cione, en estrecha colaboración con los socios de la cooperativa, ha construido su futuro, que es la mejor forma de predecirlo El equipo directivo de Cione Grupo de Ópticas ha presentado en la Asamblea anual de la cooperativa, celebrada en la Casa del Lector de Matadero Madrid, el Plan Estratégico de la compañía para los años 2019-2022. El escenario, excepcional, estuvo a la altura de la puesta de largo de la que va a ser la piedra angular de la cooperativa en los próximos años. Su exposición ha generado una ola de entusiasmo y de energía positiva sin precedentes en la cooperativa.

La Asamblea la inició el presidente de Cione. Javier González-Miró definió el último ejercicio como “el año de los cambios”, con un nuevo director, Miguel Angel García, y nuevo equipo de dirección, “en quienes tanto el Consejo Rector como yo mismo confiamos plenamente”, afirmó, y también nuevos consejeros.

Antes de explicar los pilares del PE 2019-2022, correspondió al propio Miguel Ángel García analizar el momento presente de la cooperativa. “Cione es una compañía muy fuerte. Lideramos el sector óptico, tal y como acreditan los números”, informó. La cooperativa cuenta con un 9% de cuota de su mercado –el doble en algunas regiones del país- y “con la más sólida oferta de productos y servicios para ofrecer al óptico independiente”, añadió.

Sobre el PE 2019-2022 García afirmó que “la mejor forma de predecir el futuro es construirlo”, haciendo referencia a las líneas maestras de un documento “que hemos elaborado juntos y que es fruto del trabajo de muchas personas, desde socios a personal, líderes de opinión del sector y proveedores, durante muchos meses”, enfatizó.

El objetivo del Plan Estratégico es el de consolidar a Cione como la red de ópticas líder en el ámbito de la salud visual y auditiva en España y Portugal, combinando para ello la mejor relación entre la calidad y el precio, con una apuesta diferencial por el servicio, y no de cualquier forma, sino de acuerdo con unos principios y valores éticos.

Y, al igual que su elaboración, su puesta de largo ante el socio en la Asamblea de Madrid fue una labor de equipo. De los más de 40 proyectos en los que se está trabajando en la actualidad en la central de la cooperativa para convertir en realidad el Plan Estratégico, los líderes de Cione expusieron los de mayor calado.

Uno de los más ilusionantes es el de la nueva marca de gafas para la cooperativa, cuyo nombre es 'Cione'. Un nuevo concepto de gafas que acerca la moda, una moda de pasarela, pero para todos los públicos. Aúnan calidad, innovación, originalidad y buen precio, y están confeccionadas bajo el criterio del óptico de siempre y la experiencia de Cione, el grupo de ópticas independientes que cuidan y diseñan miradas desde 1973. Su presentación levantó, de manera espontánea, generosos aplausos de los socios.

LÓÒKTIC es la piedra angular del polo de la innovación, igualmente clave del PE 2019-2022 como buque insignia de los proyectos digitales de la cooperativa. Después de un año desde su implantación, LÓÒKTIC ya ha recibido 600.000 visitas de usuarios únicos y ha generado 9.000 citas captadas online y convertidas en visitas reales a ópticos de Cione.

Asimismo, el Plan Estratégico define también los que serán próximos escalones del proyecto.

La nueva dimensión de Cione University, la gran plataforma de formación de Cione, como otro de los proyectos de calado en materia de desarrollo de servicios de valor, y My Cione Online, el nuevo canal de comunicación de Cione que va a permitir a los ópticos llevar a cabo sus gestiones con la cooperativa de una forma fácil, sencilla y directa, un lugar exclusivo desde el que van a poder hacer la gran parte de sus gestiones y consultas habituales, y en el que tienen a su alcance la información más relevante y actual de la cooperativa, las 24 horas del día; despertaron el interés de los ópticos, redondeando una jornada plena de optimismo en el presente y el futuro de Cione.

La Asamblea concluyó con larga ovación de los socios de Cione a las líneas maestras de su futuro, y con una ola de entusiasmo que se trasladó a la presentación de algunos modelos de la nueva marca 'Cione', que habían quedado expuestos en las vitrinas de la sala en la que tenía lugar la presentación.

Desde el punto de vista funcional, la Asamblea contó con dos grandes novedades tecnológicas, por una parte, el evento se retransmitió, vía streaming, a las ciudades de Alicante (NH Alicante), Bilbao (NH Collection Villa de Bilbao), Sevilla (NH Viapol) y Santa Cruz de Tenerife (NH Tenerife). Igualmente han sido novedad este año las votaciones presenciales, que se llevaron a cabo mediante una app móvil, sustituyendo así al tradicional mando a distancia.

La habitual cena de gala de la Asamblea tenía lugar, igualmente, en un escenario emblemático, como es el Teatro Real de Madrid. Rodeados por todas partes de arte, música e historia, los socios de Cione compartieron su entusiasmo por el futuro de la cooperativa en uno de los grandes salones del Teatro, después de haber disfrutado de un coctel con vistas al Palacio Real de Madrid. Acudieron más de trescientas personas, incluidos los proveedores aliados de la cooperativa, perfectamente alineados con el brillante futuro de Cione, que, “entre todos, socios, plantilla y proveedores, haremos posible”, terminó Miguel Ángel García.

