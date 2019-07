‘Ganas’, de Indira para Ministerio de Sanidad Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 12:43 h (CET) Campaña por el uso del preservativo en jóvenes para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual: "Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida" ‘Ganas’ es la nueva campaña que ha desarrollado Indira Madrid con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para concienciar a la población más joven sobre el uso del preservativo en la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La agencia independiente se ha hecho con esta Cuenta tras ganar el concurso público celebrado el pasado mes de enero, al que concurrieron varias agencias del sector.

La campaña está dirigida, mayoritariamente, a un público joven, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, independientemente de cuál sea su orientación sexual. Se presentó en rueda de prensa el pasado 13 de junio y desde entonces continúa activa en medios offline y online.

‘No te compliques, #SiemprePreservativo’

Basándose en estos datos, el equipo creativo de Indira Madrid ha dado forma a la campaña ‘Ganas’, cuyo concepto es: “Es normal que te entren ganas de hacerlo, pero no de complicarte la vida”, con un cierre claro y directo, sin rodeos ni mediastintas: ‘No te compliques, #SiemprePreservativo’.

“Hemos enfocado la comunicación desde un lenguaje empático, entendiendo a los jóvenes y normalizando sus ganas de iniciarse y disfrutar del sexo, para luego lanzarles un mensaje de concienciación sencillo que asuman con naturalidad”, explica André Augusto Viana, Director Creativo de Indira.

Para esta Campaña, con un marcado carácter digital, la agencia independiente ha producido un spot de 20 segundos y ha desarrollado varias piezas gráficas para medios impresos pero, sobre todo, digitales y redes sociales.

El equipo de Indira que ha trabajado en esta campaña está formado por André Augusto Viana, director creativo; José Sanz, director de Arte; Miguel Hernández, director de Arte; Guillermo Ramos, redactor creativo; Gemma Alonso, directora de Servicios al Cliente; Carmen Casado, supervisora de Cuentas; y Ana Sánchez, ejecutiva de Cuentas.

Sobre Indira

Indira Madrid (www.indiramadrid.com) es una agencia creativa independiente, nacida en 2013 con una nueva forma de entender el proceso creativo y que, desde su creación, ha desarrollado campañas para clientes como Mercedes-Benz, Smart, Mutua Madrid Open, Banco Santander, Acciona, Asisa, Grupo Klépierre, Iberia Cards, Basic Fit, Ballantine’s, Greenpeace o CESCE, entre otras.

Vídeos

‘Ganas’, de Indira para Ministerio de Sanidad



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.