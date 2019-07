In Love with Karen se une a la campaña "El regalo más bonito del mundo" impulsada por Juegaterapia Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 10:06 h (CET) Una vez más, la protagonista del canal In love with Karen ha colaborado con Juegaterapia, en esta ocasión para hacer entrega de 40 baby pelones a niños y niñas de la planta de oncología pediátrica del hospital barcelonés Vall d’Hebrón. Los muñecos fueron donados por los seguidores de Karen y de otros jóvenes youtubers de referencia en un reciente encuentro que tuvo lugar en una de las tiendas que la cadena Juguettos tiene en Barcelona A principios de este mes de junio tuvo lugar un encuentro en Barcelona entre los influencers de mayor relevancia entre el público juvenil y sus seguidores. En el acto, celebrado en la tienda que la cadena Juguettos tiene en el centro comercial Diagonal Mar, la protagonista de In Love with Karen estuvo acompañada de los protagonistas de los canales de youtube juveniles de referencia como Las cosas de Lucia, Jan Cutillas Game, Sister Experience y Víctor Macor.

Todos ellos se sumaron a la convocatoria solidaria de la Fundación Juegaterapia, cuyo objetivo era que los niños adquirieran muñecos Baby Pelones para hacérselos llegar a los niños y niñas enfermos de cáncer de la planta de oncología pediátrica del hospital Vall d’Hebrón.

Una convocatoria de éxito

Bajo el lema “Solidaridad de niños con niños”, el encuentro supuso un gran éxito de convocatoria y durante toda la mañana, los youtubers pudieron interactuar con sus seguidores, quienes, además de mostrar su carácter más solidario, pudieron hacerse una fotografía con sus ídolos en un photocall dispuesto para la ocasión. El encuentro sirvió para recoger 40 Baby Pelones, donados por algunos de estos seguidores, con un cariño muy especial.

El regalo más bonito del mundo

La culminación a este encuentro se produjo el pasado martes cuando Karen y otros youtubers visitaron a los niños y niñas de la planta de oncología pediátrica del Vall d’Hebrón, y pudieron hacerles entrega de los Baby Pelones, el “regalo más bonito del mundo”, cada uno de ellos con mensajes manuscritos de fuerza y ánimo.

La Fundación Juegaterapia y sus Baby Pelones

Los Baby Pelones son una idea original de la Fundación Juegaterapia, para sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer infantil, a través de unos muñecos que muestran uno de los símbolos más visibles de la enfermedad, como es la pérdida del pelo.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, en el año 2014, se han batido todos los récords de venta, y durante el año 2017 el Baby Pelón se convirtió en el muñeco más vendido en España. Hace apenas dos meses, se superó el millón de unidades vendidas. Estas cifras han convertido los Babys Pelones en un símbolo de la lucha contra el cáncer, permitiendo a miles de personas sumarse a esta causa.

In Love with Karen

Desde que en 2015 iniciara sus pasos como influencer, esta barcelonesa de 13 años se ha posicionado como una de las blogueras infantiles más influyentes y divertidas de nuestro país, y un referente de la moda para los más pequeños.

Karen ha conseguido revolucionar las redes sociales, haciendo un blogging diferente, con la sinceridad y espontaneidad de una niña de su edad. Con más de 90.000 followers en Instagram y con cerca de 100.000 suscritores en su canal de youtube, Karen ha participado en más de 50 campañas on-line; es embajadora de varias marcas de ropa infantil, para las que ha desfilado, y es invitada asidua en las pasarelas infantiles más importantes de nuestro país.

Karen es también una cara conocida para los telespectadores, ya que ha participado como concursante en Masterchef Junior, y fue galardonada como mejor actriz en la última edición del Never Zapping Festival por su participación en Mudanza, el último spot para TV y en redes de Casa Tarradellas.

