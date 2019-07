Buscapalabra.com incorpora la antología poética de los poetas y poetisas más importantes en lengua española Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 08:02 h (CET) Escribió Mark Twain "La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta, es la misma que entre el rayo y la luciérnaga." Para esto se ideó Buscapalabra.com para que puedas encontrar siempre la palabra más adecuada Buscapalabra.com nació hace siete años con el propósito de ser el diccionario global de la lengua Española, aglutina en su web un diccionario de definiciones, un diccionario de rimas, otro de sinónimos y antónimo, y varios buscadores de palabras por letras. Pero no se queda ahí y consciente de que una correcta ortografía es vital para cualquier texto, puso en marcha la sección “¿cómo se escribe?” en donde no solamente se pueden resolver las dudas ortográficas sobre cualquier palabra sino que además se pueden identificar aquellas reglas de ortografía que hace que la palabra se escriba como se escribe y que servirán de orientación para cuando se planteen dudas similares.

Las cifras hablan por sí mismas y el pasado año 2018, acabó con más de 110 millones de consultas en la web de Buscapalabra.com. Pero eso es pasado y ahora Buscapalabra.com ha dado un paso adelante y crea dos secciones nuevas que engloban dos partes muy sustanciales del uso del Español como lo son los refranes y la poesía.

Por una parte se han reunido miles de refranes, dichos y frases populares de la lengua española y se han puesto a disposición de los usuarios para que haciendo una simple búsqueda se puedan encontrar todos los refranes sobre una palabra o temática concreta. Los refranes están presentes de manera cotidiana en el uso del español, por lo que conocerlos e incluso ampliar el repertorio de éstos puede dar más lustre a cualquier conversación y texto escrito, pues bien decía Don Quijote “Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todas son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas ".

Por otra parte, con la consciencia de que el alma de una lengua está también en su poesía, Buscapalabra.com ha aglutinado en su sección de poetas cerca de 12.000 poemas de los 230 poetas y poetisas más importantes de la lengua Española y que fueron referentes en sus respectivas épocas. Cómo para poder entender mejor un poema hay que analizarlo, cada poema de los que se pueden encontrar tiene su análisis de métrica ritmo y verso. De esta manera el usuario puede ver como cada verso se descompone en sílabas poéticas, qué sílabas forman sinalefas, cuantas sílabas poéticas compone cada verso y cuales de esas sílabas son tónicas.

Todo lo anterior convierte a Buscapalabra.com en una útil herramienta para cualquier estudiante del español y en general para cualquier persona que quiera mejorar en el uso de la lengua de Cervantes.

