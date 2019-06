BCN Gluten FREE apuesta por las nuevas tecnologías para ayudar a las personas celíacas as app’s ayudan a reducir el tiempo de compra, que es de 180 minutos semanales para las personas con intolerancia alimentaria Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 30 de junio de 2019, 09:22 h (CET)

BCN Gluten FREE, la feria internacional de productos y dieta sin gluten que se está celebrando en La Farga de L’Hospitalet, apuesta por la nuevas tecnologías para ayudar a las personas celíacas y con otras intolerancias alimentarias a comprar productos aptos para ellas. En este marco, los visitantes han podido conocer con detalle algunas de las aplicaciones móviles más útiles para ayudarles a agilizar la selección de alimentos en los establecimientos.

Mientras una persona sin ninguna intolerancia alimentaria tarda una hora semanal en realizar la compra aproximadamente, otra que sufre este tipo de problema puede llegar a destinar 180 minutos a esta tarea, ya que tiene que dedicar mucho tiempo a leer el 100% de las etiquetas. A pesar de realizar esta lectura, siempre hay un margen de error, por lo que estas tecnologías también contribuyen a mejorar la seguridad en la selección de productos comestibles. Una de estas aplicaciones es Allergeneat, que informa a partir de la creación de un perfil personal y mediante el escaneado del código de barras del producto si éste es apto o no para este consumidor. En menos de medio segundo, podrá confirmar entre la oferta de más de 5.000 marcas si la opción seleccionada puede o no perjudicar su salud.

Allergeneat cuenta, actualmente con 10.000 usuarios y tiene la previsión de alcanzar los 50.000 a final de este año. De éstos, un 10% son celíacos y otro 10% son intolerantes a la lactosa. Quim Sánchez, CEO de Allergeneat, asegura que “la celiaquía no es una moda o una tendencia, es una enfermedad de la que todavía hay mucha desinformación y, por tanto, desconocimiento. Sin embargo, cuidar lo que comemos sí es una nueva filosofía de vida que ha venido para quedarse”.

Otra de las aplicaciones existentes en el mercado es MyHealth Watcher, una app que ayuda al usuario a seleccionar los productos más adecuados para su consumo en el ámbito de las intolerancias, sino que también lo hace extensible a otros problemas de salud como la diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. En estos casos, informa si un alimento incluye exceso de azúcar, sal o grasas.



Una vez instalada, los usuarios pueden introducir su perfil de salud, con los principales datos, como su altura, peso, tipo de intolerancia que padece, al gluten o a la lactosa, o si sufre algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia; si sigue algún tipo de dieta (vegana o halal); si no quiere consumir ciertos productos, como aquellos que llevan aceite de palma; y si practica algún tipo de ejercicio físico. En función de ello, MyHealth Watcher calcula, mediante un algoritmo si el usuario puede consumir o no un alimento. El resultado se ofrece mediante un sistema de semáforo: el color rojo indica que el alimento escogido está prohibido para el usuario; el ámbar, debe consumirlo con moderación; y, el verde, que puede consumirlo con seguridad.



Asimismo, incorpora otras funcionalidades como informar sobre el valor nutricional de los alimentos y el cálculo del riesgo cardiovascular de cada usuario y determina qué cantidad de alimentos puede ingerir, en función de su perfil general de salud y del ejercicio físico que realiza. En solo un año, esta APP ya cuenta con más de 24.000 usuarios y una base de datos de 50.000 productos que va incorporando gracias a la contribución de la base de datos de AECOC, las marcas fabricantes y los propios usuarios. Joan Gil, CEO de MyHeath Watcher explica que “las nuevas tecnologías no solo ayudan a los consumidores con celiaquía u otras intolerancias o problemas de salud a evitar los alimentos que pueden perjudicarles y a elegir los correctos, sino también a cuidar de su salud de una forma global”. Ambas aplicaciones están disponibles en sistemas operativos IOS y Android. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Pueden las altas temperaturas producir insomnio? El concepto “noche tropical” alude a las noches en las que la temperatura no baja de los 20-22 grados, lo que dificulta el sueño Cuatro de cada diez pacientes anticoagulados ha participado en el proceso de decisión sobre su tratamiento Así lo confirman los resultados de la encuesta PREFERENCE, impulsada por Boehringer Ingelheim España Un estudio demuestra que alteraciones en algunas proteínas del esperma provocan fallos de fecundación La investigación se ha presentado en el 35 congreso anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) Un bajo nivel de progesterona puede reducir un 18% las posibilidades de tener un bebé IVI presenta un total de 49 comunicaciones: 14 orales, 31 posters y 4 sesiones invitadas La presbicia: el primer regalo que recibimos al cumplir los 40 o 45 años La mayoría de de las personas empiezan a necesitar soluciones para paliar estos problemas de visión a partir de los 40 años