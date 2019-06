Barcelona Fashion finaliza su 24a edición con una jornada dedicada a la moda de baño en Port Marina Vela

Barcelona Fashion se traslada a Port Marina Vela para vivir su última jornada al lado del mar. Una edición que pone punto y final con la presentación de moda de baño de firmas como COMO UN PEZ EN EL AGUA, GUILLERMINA BAEZA, ALL SISTERS, LAURA VECINO y ALL THAT SHE LOVES, que irán seguidas de la mítica CUSTO BARCELONA, encargada de cerrar la pasarela de verano de una forma espectacular.

COMO UN PEZ EN EL AGUA ha sido la primera en iniciar el día, y lo ha hecho con su colección “Chic to beach”. La selección, que se ha inspirado en una fiesta de chicas en la playa, ha destacado por el toque distintivo de la firma, que la convierte en una marca de baño cero tradicional.



Sin telas sintéticas ni elásticas, solo haciendo uso del algodón, COMO UN PEZ EN EL AGUA ha elaborado cada una de las piezas siguiendo las últimas tendencias de baño: trikinis retro, vestidos con volantes infinitos, uso del denim nevado al estilo años 80s... Looks donde ha destacado el monocolor y los estampados de flores para conseguir el estilo sofisticado y exclusivo de sus diseños.



GUILLERMINA BAEZA, defensora del lema “el baño y la lencería no son meros accesorios”, ha sido la segunda en subirse a la pasarela. Esta vez, con la colección “The past is not gone”. Inspirada en los años 90s, época donde reinó el furor por las top model, la sensualidad y las curvas, y los grandes fotógrafos, “The past is not gone” ha apostado por dotar a sus bañadores y bikinis con las formas más icónicas, para crear diseños actuales a la vez que clásicos. Colores pastel, amarillos, nude y estampados son algunas de las propuestas con los que la diseñadora ha sorprendido al espectador. Sin duda, una colección pensada para que la mujer se sienta libre, elegante y cómoda ahora que ha empezado el verano.



Apoyando el planeta, ALL SISTERS sube por primera vez a la pasarela con su colección más sostenible, a la que ha bautizado como “Responsible Swimwear”. Y es que la firma, que es 100% sostenible, apuesta por diseñar prendas de baño ecológicas con tejidos de alta calidad.



Huyendo de lo tradicional, los diseños presentados están pensados para ser multifuncionales a la vez que elegantes y sexys. Los bikinis, bañadores y trikinis en blanco y negro han sido los grandes protagonistas. Diseños que respetan el cuerpo femenino por ser cómodos y modernos, a la vez que respetuosos con el medioambiente.

Y es que si algo ha logrado hacer ALL SISTERS hoy es inundar Barcelona con la cultura del surf y el océano que caracteriza la firma.

Otra firma debutante es LAURA VECINO, que ha presentado en 080 Barcelona Fashion su primera colección de moda de baño. Una selección de piezas cuidadas hasta el último detalle que destacan por sus tejidos de alta calidad, con base artesanal. LAURA VECINO, al igual que ALL SISTERS, también es fiel defensora de la sostenibilidad en la moda y así lo ha demostrado gracias al uso de tejido ecológicos.

Sobre la pasarela han desfilado trajes de baño, bikinis, sombreros y una línea infantil. Looks que se complementarán con las pulseras de la artista Teresa de la Pisa, las maravillosas sedas diseñadas por Natalia Lumbreras y las sofisticadas espardeñas de Batana.



La 24a edición de 080 Barcelona Fashion acogerá también a ALL THAT SHE LOVES (19:00h), que se sube a la pasarela con “Kraft & Dye 2.0”, inspirada en las olas y rincones de la Costa Brava.



Si algo destaca de la nueva colección de la firma, es la facilidad con la que el tie dye se incorpora en cada uno de los diseños. Tendencia que es el sello de la marca desde sus inicios y que se llevará la próxima temporada. Y es que no existe tendencia que mejor plasme las olas y el viento, el agua, los rayos de sol y la arena.



Como novedad, la marca ha incorporado en sus diseños el uso del algodón y canalé orgánico, y destaca la tendencia de mix and match, donde la firma jugará con la superposición de faldas con sudaderas, maxi pareos y bikinis encima de más bikinis.

Todas y cada una de las prendas formarán una auténtica explosión de colores, donde el blanco, el limón, el lavanda, el coral, el rosado, el verde y el azul más intenso estarán más presentes que nunca para dar vida a una ocasión tan especial como esta.



La icónica CUSTO BARCELONA (20:30h) será la encargada de finalizar una edición cargada de moda y nuevas tendencias. Custo Dalmau aparece de nuevo con un sinfín de diseños de aire creativo e innovador, apostando por la autenticidad.



Con minuciosos detalles, los modelos subirán a la pasarela para lucir combinaciones que nada tendrán nada que ver unas con otras. Sin duda, CUSTO BARCELONA promete una puesta en escena espectacular, a la altura de la velada.

Con esta oleada de desfiles a orillas del Mediterráneo, 080 Barcelona Fashion pone fin a su 24a edición. Una edición que ha reunido a profesionales de la moda y amantes del diseño que han querido descubrir las tendencias que conquistarán el mundo próximamente, y que dice adiós a lo que han sido cuatro días de exquisitas propuestas en un ambiente único en pleno corazón de Barcelona.