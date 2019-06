España sufre para batir a Gran Bretaña con remontada

La selección española de baloncesto ha ganado este viernes por un sufrido 67-59 a la de Gran Bretaña en la segunda jornada de la fase de grupos del Eurobasket femenino, que se disputa por tierras letonas y serbias, gracias a una remontada que se ha fraguado en el tercer periodo.



Así, el equipo entrenado por Lucas Mondelo consiguió su segunda victoria en otros tantos partidos disputados, agarrando el liderato del Grupo A por delante del equipo de Letonia, que obtuvo su primer triunfo del presente torneo después de superar por 82-74 a una Ucrania que todavía ocupa la última posición.



De cara a este duelo contra las británicas, la pívot Astou Ndour se echó el equipo a sus hombros. Y es que tocó remar y remar bajo los tableros, pues el acierto de España en el tiro exterior no fue ni mucho menos tan brillante como había sido para su gran debut del pasado jueves frente a la selección ucraniana (77-95).



Si la buena estadística en los triples habían solventado el mencionado estreno, esta vez la pelota no embocaba fácilmente el aro británico. Y en esa dinámica se sintieron cómodas las discípulas de Chema Buceta, que aguantaron el intercambio de golpes del cuarto inaugural (14-14) y que incluso se marcharon al descanso por delante en el marcador (31-34).



El Arena Riga estaba siendo el escenario de un mal trago para las discípulas de Mondelo, que pese a todo cambiaron su imagen en un destacado tercer periodo. El parcial acumulado de 17-9, con Gran Bretaña seca en los minutos finales, dio la iniciativa a un cuadro español (48-43) que estaba bien dirigido por las 'bajitas' Silvia Domínguez y Cristina Ouviña, mientras en ataque Ndour seguía generando puntos.



No obstante, cada arreón desde un lado tenía su réplica en el de enfrente y el marcador reflejaba un 57-57 a 01:42 para el bocinazo final. Un oportuno triple de Ouviña, a pase de Domínguez, desatascó ahí la situación en favor de España y encima se encadenó con una canasta de dos tantos que fue obra de la propia Domínguez.



Todo ello puso contra las cuerdas a las británicas, que igualmente continuaron apretando para que su diferencial de puntos no fuera demasiado amplio. Así, el +8 del desenlace situó a las españolas en franquía para clasificarse, de cara a una tercera y definitiva jornada en los grupos y donde se medirán este domingo (17.30 horas) a Letonia.