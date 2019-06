Argentina se cita con Brasil en semifinales tras superar a Venezuela sin apuros El equipo de Lionel Scaloni no brilló, pero sí lavó su imagen Redacción Siglo XXI

La selección de Argentina se clasificó este viernes por tercera vez consecutiva para las semifinales de la Copa América después de imponerse a Venezuela (0-2) en un tibio partido disputado en Maracaná, que resolvieron los goles de Lautaro Martínez, al comienzo, y Giovani Lo Celso, en el tramo final del mismo.

El equipo de Lionel Scaloni no brilló, pero sí lavó su imagen antes de citarse con Brasil en el 'superclásico' sudamericano en las semifinales del torneo. Argentina tampoco necesitó la mejor versión de Messi para ganar, pero sí apostó por la solidez defensiva y la capacidad para generar más fútbol en la medular.

Paredes y Acuña fueron cogiendo el pulso al partido frente a una Venezuela que sólo despertó con los arreones de Darwin Machís. El jugador del Cádiz, que dispuso de la ocasión más clara para los 'vinotinto', destacó por sus ganas pese a que terminase siendo sustituido.

También apareció Rondón con una falta lejana en la segunda mitad, pero nada impidió el billete de Argentina para semifinales. La 'albiceleste', que lleva dos finales perdidas de manera consecutiva, tiene la espina clavada y quiere quitársela en casa del eterno rival y frente al vecino. Todos los alicientes se dan para el choque del próximo miércoles.

Argentina tardó poco en encontrar la tranquilidad con un tanto de Lautaro Martínez, que se está ganando un hueco en la punta. El futbolista del Inter de Milán desvió con el tacón un remate de Agüero tras un córner botado por Messi. El gesto técnico dejó helado a Fariñez en su intento por blocar el cuero.

El gol no cambió el decorado, sobre todo por la inacción de Venezuela cuando más necesitaba algo diferente que cuestionase la rigidez de los visitantes. Los argentinos, por contra, no volvieron a generar peligro hasta la segunda mitad gracias a una ocasión de Messi y Agüero. Entre los dos se acabaron estorbando en vez de resolver y dejar el choque visto para sentencia.

Sí lo hizo Lo Celso a cuarto de hora para el final. El centrocampista del Betis sacó tajada de un enorme error del portero venezolano, que no pudo atrapar un disparo manso de Agüero. Lo Celso sólo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas para sentenciar a su rival y pedir cita a Brasil en la pelea previa a la final. La tercera seguida para Argentina, la quinta en las últimas seis ediciones de Copa América.

