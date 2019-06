Gabinete Pericial GPI ofrece nuevos servicios en Madrid Comunicae

viernes, 28 de junio de 2019, 13:58 h (CET) Ahora que Gabinete Pericial GPI cuenta con un mejor y más variado equipo de peritos, puede ofrecer a sus clientes una mayor cartera de servicios Gabinete Pericial e Investigación GPI, se a consolidado con el paso del tiempo como una empresa referente en el sector, al ofrecer servicios de alta calidad a precios económicos en Madrid.

Este gabinete está especializado en la gestión y defensa de todo tipo de informes y peritaciones tanto judiciales como no judiciales. Para conseguir esto han necesitado de peritos especializados en cada ámbito de trabajo concreto para poder realizar trabajos minuciosos y correctos.

Entre los peritos de los que ya disponía este gabinete están, los peritos médicos, peritos informáticos, peritos psicólogos, peritos calígrafos y muchos otros. Pero a partir de este mes la empresa ha decidido ampliar sus servicios, aprovechando la mejora y especialización de su equipo.

Entre los nuevos peritos y servicios de Gabinete Pericial GPI, se encuentran:

Peritos Tasadores: estos peritos son expertos en valorar y tasar bienes, ya sean muebles o inmuebles. Existen peritos tasadores de todo tipo y es que estos pueden estar a su vez especializados en diferentes campos de tasación, como pueden ser los inmuebles, las antigüedades o los vehículos entre muchos otros.

Peritos Industriales: estos peritos son expertos en el uso de maquinarias y todo tipo de sistemas tecnológicos, con experiencia en lograr de ellos resultados más eficientes, o localizar cuales fueros las causas de un determinado problema o daño. Suelen necesitarse especialmente respecto a conflictos laborales de accidentes o seguridad.

Peritos de coches: Estos peritos ingenieros son expertos en la valoración de coches, así como en la reconstrucción de accidentes. Por lo que su trabajo se basa en analizar y estudiar minuciosamente cada caso para extraer de el las conclusiones oportunas y ayudar a resolverlo.

Con estos nuevos servicios, GPI pretende no solo cubrir más servicios sino garantizar unos mejores resultados a todos sus clientes.

