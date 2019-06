Cuatro programadoras se cuelan en la final del primer desafío on-line Java en España

Ayer se celebró en Madrid la gran final del primer Java Challenge España, un desafío diseñado exclusivamente para desarrolladores Java, estudiantes y profesionales. Durante seis semanas, 500 amantes de la programación Java han competido para ganar el título de "BETWEEN Java Champion of Spain" y ayer se reunieron en las oficinas en Madrid de Ticjob los 10 finalistas para disputar la final de la que 5 resultaron ganadores El desafío se ha ejecutado en una plataforma de EDITx, compañía que ha organizado con éxito cerca de 30 desafíos en diferentes países como Bélgica, Francia, UK y Alemania para empresas como Google o Microsoft, y con diversas tecnologías como Java, .net ó Angular, entre otras.

Por primera vez, en los cerca de 30 desafíos celebrados hasta la fecha, han llegado 4 mujeres a la final. La participación femenina en España ha destacado con respecto a otros países europeos, pese a suponer tan sólo el 10% de los participantes totales, con una edad entre los 18 y 35 años, ha alcanzado una presencia del 40% en la final, y ha llevado a que dos de ellas se hiciesen con el segundo y quinto puesto, y los premios correspondientes.

Desde Ticjob, Stephane Levesque “El Java Challenge España ha resultado un gran éxito ya que nos hemos encontrado con una gran participación y un nivel altísimo dado el nivel de las pruebas, desarrollado por un jurado internacional formado por una veintena de eminencias en Java que provienen tanto del sector académico como empresarial”

Como afirma Pau Guarro i Oliver, director general de BETWEEN Technology, “La apuesta por el talento tecnológico femenino es una necesidad de todas las empresas, en BETWEEN lo sabemos y por eso fomentamos todas las acciones que conlleven la visibilidad de las mujeres en un sector que se beneficiará cada vez más de su presencia y aporte, como es la programación y la ingeniería.”

Néstor Pérez, ganador del BETWEEN Java Challenge 2019, “Estoy muy contento, casi estoy aquí de casualidad, lo hice el último día, y me ha sorprendido gratamente hasta dónde he llegado, creo que iniciativas de este tipo animan a más gente a dedicarse a la programación.”

Esther Álvarez, ganadora del segundo puesto en el BETWEEN Java Challenge 2019, “La verdad que no esperaba llegar tan lejos, vengo desde Coruña y aunque ya llevo un tiempo dedicada a programar, hice el Challenge por probar, creo que un segundo premio me anima a seguir mejorando como programadora, y animo a las chicas que lo estén pensando, que no duden y se lancen sin miedo al mundo de la programación.”